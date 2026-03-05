◇スターゼンカップ「第５６回日本少年野球春季全国大会関西ブロック予選」（２月２１日・和歌山橋本ボーイズ専用球場ほか） ▽小学生の部・代表決定戦 大阪柴島ボーイズ１５―２京都洛北ボーイズ＝４回コールド＝

「スターゼンカップ 第５６回日本少年野球春季全国大会」（報知新聞社など主催）の各支部予選が行われた。４代表を争った関西ブロック（小学生の部）では、和歌山橋本ボーイズ（和歌山県支部）が加盟３年目で全国初切符を奪取。そのほか大阪柴島ボーイズ（大阪北支部）、堺中央ボーイズ（大阪阪南支部）、大阪泉州ボーイズ（大阪南支部）が本戦に駒を進めた。

走攻守に隙なく、３年連続出場を決めた。１点を追う２回無死一、三塁で坂井が同点打。二盗を決めて無死二、三塁とし、上河が「振り遅れずに自分のポイントで打とう」と２点二塁打で勝ち越した。勢いに乗った３回は打者１４人で８得点。４回には２四球と敵失に５盗塁を絡め、無安打で３点を挙げた。計１５点で今予選は３試合計３９得点となった。

先発・東は初回、先頭への四球から先取点を許した。しかし、打線が勝ち越した２回以降は「信頼している」という野手陣を頼りに打たせて取って４回２失点。コールド勝ちを収め「いい投球ができた。春は優勝して、喜んで終わりたい」と全国制覇を誓った。眞野主将も「圧倒したプレーをしたい。最後は負けて終わりたくない。全国１位になって終わりたい」と力強かった。