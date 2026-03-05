メインシナリオ・・・2月27日の高値0.8789ポンドから軟化しており、2月4日の安値0.8613ポンドを起点とする上昇トレンドが崩れている。2月11日の安値0.8683ポンドを下抜き、2月6日の安値0.8673ポンドも割り込めば、2月4日の安値0.8613ポンドや昨年8月27日の安値0.8610ポンド、昨年8月20日の安値0.8609ポンド、昨年7月7日・8月14日の安値0.8597ポンドを試す可能性がある。昨年7月7日・8月14日の安値0.8597ポンドを下抜くようなら、昨年6月27日の安値0.8508ポンドや0.8500ポンドが下値の目標になる。



サブシナリオ・・・一方、一目均衡表の転換線の0.8738ポンドを上抜き、雲の上限の0.8742ポンドも上抜けば、2月27日の高値0.8789ポンドや昨年12月17日の高値0.8797ポンド、昨年12月3日の高値0.8801ポンドを試す可能性がある。



MINKABU PRESS

外部サイト