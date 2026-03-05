◇スターゼンカップ「第５６回日本少年野球春季全国大会関西ブロック予選」（２月２１日・和歌山橋本ボーイズ専用球場ほか） ▽小学生の部・代表決定戦 和歌山橋本ボーイズ１１―４滋賀大津ボーイズ

「スターゼンカップ 第５６回日本少年野球春季全国大会」（報知新聞社など主催）の各支部予選が行われた。４代表を争った関西ブロック（小学生の部）では、和歌山橋本ボーイズ（和歌山県支部）が加盟３年目で全国初切符を奪取。そのほか大阪柴島ボーイズ（大阪北支部）、堺中央ボーイズ（大阪阪南支部）、大阪泉州ボーイズ（大阪南支部）が本戦に駒を進めた。

逆転勝ちで待望の全国切符を手にした。お膳立てしたのは、和歌山橋本の“中村コンビ”。４点を追う２回にそろって反撃のタイムリーを放つと、４回だ。再び中村郁が適時打を放ち同点。さらに１死二、三塁として、中村太が左翼へ決勝の勝ち越し３ランを運んだ。

「狙っていたので、すごくうれしい。逆転できて良かった」と両人さし指を突き上げダイヤモンドを回った１番打者。金子、西川が適時打で続くと、６回には鵜山が２点打でダメ押しした。

猛攻１６安打１１点 打線は１６安打１１得点。３安打の永井は１回１死満塁から緊急登板したマウンドでも、３回２／３を無失点。「今までで１番良かった。最高。全国でもいい投球をしたい」と笑った。２３年４月の連盟加入以来、初の大舞台。第１期メンバーの岩淵主将は「ずっと行きたかった全国。最後まで戦い抜きたい」と胸を躍らせた。