◇スターゼンカップ「第５６回日本少年野球春季全国大会和歌山県支部予選」（２月２８日・御坊市民球場） ▽中学生の部・決勝 和歌山ボーイズ０―１和歌山御坊ボーイズ

「スターゼンカップ 第５６回日本少年野球春季全国大会」（報知新聞社など主催）の各支部予選が行われた。和歌山県支部は、和歌山御坊ボーイズが完封Ｖ。“関西大トリ”で６年ぶりの本大会進出を決めた。

また一つ扉を開いた。６年ぶりに春の全国出場を決めた和歌山御坊ナインが歓喜に跳ねた。決勝で１点を死守。杉本主将は「純粋にうれしい」と完封勝利をかみ締めた。

先発・見崎は３回に初安打から１死満塁とされたが、遊ゴロ併殺。この回を除けば、再登板も含めて走者すら許さず「球は荒れていたけど、ゼロで抑えられて良かった。エースとして抑えたかった」と責任を果たした。

６回から登板した浜田は２死一、二塁とされたが、後続を断った。「一人で勝負するわけじゃない。調子は悪かったけど、守ってくれるのを信じて投げた」。最終回も２打者を抑え、最後のアウトは背番号１に譲った。

１年生宮崎Ｖ打 虎の子の１点は、１年生・宮崎が挙げた。２回一、三塁のＶ打に「皆がつないでくれて絶対に打つぞと。ヨッシャー！っていう気持ち」。無失策の野手陣も支え、今予選３試合を失点わずか「１」の堅守で逃げ切った。

昨年の関西秋季大会は５年ぶり出場で４強入り。タイガースカップでは準優勝し、チーム記録を更新した。春の東京でも躍進を狙う。