（高山 基彦 キャスター）

「今、新金谷駅の転車台に緑の車体輝きます。パーシー号が入ってきました。この綺麗な緑、映えますね。ことしの運行はトーマス号だけではなくて、このパーシー号が仲間入りをするということです」



5日朝、大井川鉄道･新金谷駅に姿を見せたのは緑色のボディーの「きかんしゃパーシー号」です。





パーシー号は、トーマス号に先行する形で7日から営業運転を開始しますが、それに先立ち、きょう･5日、報道関係者にお披露目されました。（高山 基彦 キャスター）「きょうお目見えしました。パーシー号。地元の園児たちも一緒に乗るということで、私も乗り込ませてもらいます」5日は地元の保育園児約100人が招待され特別運転が実施されました。（高山 基彦 キャスター）「今、汽笛の合図とともにパーシーが動き出しました。いや、なんでしょう。この汽笛の音を聞くと不思議とワクワクしますね」（パーシー）「みんな。僕パーシーだよ。トーマスが教えてくれたんだけど。パーシー、お客様を乗せるときは…」（高山 基彦 キャスター）「パーシーが社内アナウンスしてくれてますよ」（地元の園児）Q.乗っていてどう？「楽しい」Q.パーシーの言葉聞こえた？「聞こえた、うれしい」Q.お母さんに何ていう？「パーシーのったよ」初めて運行するパーシー号を、地元の人たちも手を振ってお出迎え。車窓からは園児たちも応えていました。その光景に園長は…。（五和保育園 山口 学世 園長）「多くの人がここに来てくれて、うん。で、手を振ると、中からも『お～い』と手を振って…なにかそこに温かい、交流があったりして、うれしい存在です。昔ながらのSLは大事な遺産、文化だと思いますし、でも、それだけでは、子どもたちはただの黒い物体。こんな小さな子どもたちには、そこを繋ぐものとしてね、トーマスやパーシーっていうのは、ほんと、子どもたちにこう、なんていうのかな、物語を与えてくださる、そういう存在かなと思ってます」パーシー号は、これまで大井川鉄道で運行していた“黒いSL”C10形8号機を化粧直しした車両です。1930年製造、全国で唯一動態保存している車両で、大井川鉄道が所有する蒸気機関車で最も古いものです。リニューアルの狙いはどこにあるのか？社長に聞きました。（大井川鉄道 鳥塚 亮 社長）「今まではクリスマスでトーマスが終わって、次の年のゴールデンウィークまではお休みだったものを、通年で行けるということで計画をしております。黒いSLがですね、やはりトーマスと比べて乗車率が少し低かったものですから、その分の上乗せも考えてまして、最大でトーマスの利用者数の倍いけばいいなと」一方、黒いSLが好きな鉄道ファンに対しては、JR西日本から譲り受け、現在、運行に向け準備を進めているブルートレインを楽しみにしてほしいと話しました。大井川鉄道は、2022年に発生した台風15号の大雨被害で本線の約半分の区間で不通のままになっています。今回、トーマス・パーシーと2台体制にすることで乗車率をアップさせ、全線再開を目指す2029年に向け、弾みをつけたい考えです。（大井川鉄道 鳥塚 亮 社長）「子どもの時の思い出、ずっと、大人になってもね、持ち続けるじゃないですか。で、今も鉄道好きっていう人たちが結構いっぱいいらっしゃると思うんですね。ですから、やはり子どもの時に、お父さん、お母さんと来たという、これをやはりどんどん広げていくことが私たちの仕事だと思ってますので、ファミリー層、ちびっ子たち、あとはおじいちゃんおばあちゃんと一緒に、そういうご利用がしていただけたらいいなというふうに感じております」パーシー号は、3月7日から新金谷駅から家山駅･川根温泉笹間渡駅間を2027年3月末まで1年間の運転を予定しています。5月30日からはトーマス号も加わり、2枚看板で大井川沿線の遊びエリアの進化に一役買うことが期待されています。