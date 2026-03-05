地域の地道な福祉活動をたたえる山新放送愛の事業団の「愛の鳩賞」を受賞した団体を紹介します。1回目は30年以上にわたって住民同士による助け合い活動を行っている天童市のNPO法人「ふれあい天童」です。



ここは天童市北久野本2丁目の住宅街にあるその名も「の～んびり茶の間」。平日の日中に市内に住むお年寄りなどが集う憩いの場となっています。

この場所を運営する「ふれあい天童」は会員数およそ150人。日々の暮らしの困り事に対して住民同士で助け合う活動をしている団体です。「の～んびり茶の間」に集う会員たちは利用料を支払ってお茶や昼食など会員同士の憩いの時間を楽しむ一方、地域から寄せられた困り事への対応を手伝います。





ふれあい天童 加藤由紀子理事長（78）「困った時にちょっと助けてほしいと気軽に言い合えればいいと思っていて、そういう会を自分が介護しているときに必要だと思った。みなさんと一緒に笑ったり歌ったりしながらここで1日過ごす中の1つにできることはお手伝いしてもらう」この日は市内の介護施設から依頼を受けた洗濯物の仕分け作業を手伝いました。ほかにも、外出を支援する移動サービスや灯油の配達、子育てサポートなど活動内容は多岐にわたっています。ふれあい天童 会員 蜂谷清子さん（78）「週3回来ている。みんなでおしゃべりして自分の健康にもいいし、ちょっとでも皆さんの役に立てていればいい」昼食は会員たちで分担しながら手作りします。ふれあい天童 会員 佐藤里江子さん（49）「体調を壊していて仕事も就けないので支えられる側も支える側になれると聞いて行ってみたいと思って来始めた。助け合いながら支え合いながらなのでとても過ごしやすい楽しい場所」ふれあい天童 加藤由紀子理事長「参加している人を見ると何歳になっても心の能力は伸びると思っている。70代でも皆さん元気なのでここに来ることによってもっと元気になれるそういう場所を作っていきたい」住民同士が楽しみながら助け合っていく「ふれあい天童」の活動は、地域でのやりがいと居場所づくりにつながっています。