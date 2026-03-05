全米を笑わせてきた人気コメディ俳優ジャック・ブラックとポール・ラッドがＷ主演、90年代映画『アナコンダ』を自力でリメイクしようとして大ピンチに陥る中年たちを描く『俺たちのアナコンダ』が４月３日(金)より公開。ポスタービジュアルとキャストたちが登場する特別映像が解禁された。

カルト的な人気を誇る『アナコンダ』(97)は、ジェニファー・ロペス演じる映画監督が、撮影で訪れたジャングルで獰猛な大蛇アナコンダに襲われる様を描いたパニックスリラー。『俺たちのアナコンダ』では、そんな同作をこよなく愛する中年オタクたちが、“中年の危機”を乗り越えるべくリメイク版『アナコンダ』を作ることを決意。しかし数奇な運命によって、撮影地のジャングルでホンモノの大蛇に襲われることになる。

ポスタービジュアルは本家『アナコンダ』(1997)を踏襲。こちらを見つめるド迫力のアナコンダに主人公たちが逃げ惑う姿を添え、本家の名キャッチコピー「叫び声さえのみこまれる」をアレンジした「笑い声さえのみこまれる」が大胆にあしらわれている。ジャック・ブラックが背負っている謎のイノシシの絶妙な表情もポイント。ジャックと同じ表情してる……？

特別映像では、ジャック・ブラックとポール・ラッド、そして彼らと共にリメイクに臨む幼馴染たちを演じるタンディウェ・ニュートン、スティーヴ・ザーンら主要キャストがストーリーを紹介。ポールは「アナコンダを撮るはずが気付いたら追われてた マジで笑えるよね(笑)」と笑いながら説明している。併せて見られる本編映像がすでに面白いので本編への期待を高めるつもりで是非どうぞ。

『俺たちのアナコンダ』

4月3日(金) 映画館にて緊急公開決定