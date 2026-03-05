「本物…だと…」“サトシ役”松本梨香、初のゲーム実況で初代『ポケモン』をプレイ 3匹の中から相棒に選んだのは…名セリフも飛び出す【実況動画アリ】

「本物…だと…」“サトシ役”松本梨香、初のゲーム実況で初代『ポケモン』をプレイ 3匹の中から相棒に選んだのは…名セリフも飛び出す【実況動画アリ】