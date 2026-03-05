「本物…だと…」“サトシ役”松本梨香、初のゲーム実況で初代『ポケモン』をプレイ 3匹の中から相棒に選んだのは…名セリフも飛び出す【実況動画アリ】
人気アニメ『ポケットモンスター』の“サトシ役”でも知られる声優・歌手の松本梨香が、初めて挑戦したゲーム実況動画が反響を呼んでいる。
【動画】「本物…だと…」「夢みたい」初代『ポケモン』で初のゲーム実況を行う“サトシ役”松本梨香
松本がゲーム実況でプレイしたのは、初代『ポケットモンスター（赤・緑）』。同作が今年で発売30周年を迎えることを記念して、発売日となる2月27日に自身のYouTubeチャンネルおよびニコニコ動画内でゲーム実況を行う様子が公開された。
ゲームは、オープニングからスタート。画面にタイトルが表示されるのに合わせて、松本が「ポケットモンスター」と発すると、ニコニコ動画では「おおー！」「本物…だと…」「夢みたい」と歓喜のコメントが次々と画面に流れた。
主人公には「リカリー」と名前を付け、序盤をプレイしていく。なつかしいドット絵の登場キャラクターやゲームサウンド、ポケモンたちの鳴き声に、松本は「なんか、なつかしくてさ…ちょっとヤバい…泣きそう」としみじみした様子を見せる場面も。
オーキド博士から“最初のポケモン”をもらうシーンでは、ヒトカゲ、ゼニガメ、フシギダネの3匹の中から、悩んだ末にヒトカゲを選択し、「ヒトカゲ！ゲットだぜ！」とおなじみのセリフを決めていた。
この動画は、YouTubeで72万回再生超え、ニコニコ動画でも6万回再生超え（3月4日 午後7時時点）となっており、松本ファンをはじめ多くのポケモンファンを楽しませている。
