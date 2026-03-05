テレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手に『テレ東批評』」が３日に放送され、タレントの伊集院光、テレビプロデューサー・佐久間宣行氏とが出演した。

この日のゲストは、元ＡＫＢ４８・福留光帆（２２）。佐久間宣行氏の人気ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＮＯＢＲＯＣＫ ＴＶ」発の６人組アイドルグループ・ＤＲＡＷ ＭＥの一員として行ったリアルイベント「ＮＯＢＲＯＣＫ ＦＥＳ２０２６〜夢を語ったら叶っちゃった夜〜」も大盛況で幕を閉じた。

同グループは、福留、森脇梨々夏、二瓶有加、風吹ケイ、みりちゃむ、立野沙紀といった個性的な面々で構成。福留はメンバー間の仲の良さをアピールしつつ「合コンとかもやったりしてるので。みんなで。私、めっちゃ憧れてたんですよ。合コンって。その、とりあえず、みんなが呼べる男女を集めて…。集まったのが、錦鯉の渡辺（隆）さんとかなんですけど」と苦笑。「Ｍ−１グランプリ」２０２１年王者で錦鯉・渡辺隆（４７）も参加したことを振り返った。

佐久間氏は「それ、合コンじゃねえから！渡辺さん呼んでんのを合コンって呼ぶなよ」と爆笑しながら突っ込んでいた。