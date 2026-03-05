神奈川県松田町の実証実験バス「のるーと足柄」を運営した一般社団法人「足柄オンデマンド」が、３年間で約９３００万円の累積赤字を出したことがわかった。

法人はバスの運行を担うバス会社などに運行委託費約６０００万円も支払えていないが、町は「現時点では赤字補填（ほてん）するつもりはない」としている。

のるーと足柄は、住民の足の確保を目指し、２０２３年から今月末まで３年間、町の実証実験事業として運行された。利用者の予約に応じてＡＩ（人工知能）が最適なルートを選択する「オンデマンドバス」だった。町は人工知能運行システム構築や運営委託費などとして、法人に３年間で計１億５００万円を支払ったが、利用者が想定を大きく下回ったため、法人は毎年約２９００万〜３５００万円の赤字を出し続けた。事業収支の責任は法人が負う契約となっているという。

本山博幸町長は「このバスに期待してくれた町民には結果を出せず、すまないと思う。アンケートで需要があると考えて実施したが、見通しが甘かったと言われればそうかもしれない」と話した。

町は当初見込んでいた本格実施は行わずに、実証実験を今月で終える。新年度は１０００万円をかけて新たな交通サービスを実施することにしている。