川崎のジャマレディンが無事に日本へ帰還…レバノン代表活動中に情勢悪化、一時は足止めの懸念も

B1東地区の川崎ブレイブサンダースは3月4日、クラブのXを通して、レバノン代表として活動していたオマール・ジャマレディンが無事に日本へ戻ったことを伝えた。

『FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選』のレバノン代表に選出されていたジャマレディンは、2月28日に自国で行われたサウジアラビア戦に出場。その後3月3日にはインド代表との対戦が予定されていたものの、中東情勢の悪化を受けて同1日に試合の延期が発表されていた。

無事に日本へ戻ってきたジャマレディンは「サンダースファミリーの皆さん、戻って来られて嬉しいです。一時は現地に閉じ込められるんじゃないかと心配したけど、こうして戻って来られました。シーズンを戦い抜くのが楽しみですし、皆さんに会えるのが待ちきれません！」と、安堵の表情を見せている。

同じくレバノン代表として活動していたセルジオ・エルダーウィッチ（仙台89ERS）、アリ・メザー（秋田ノーザンハピネッツ）については、日本への到着は伝えられていないものの、ともに各所属クラブが選手の無事を報告している。

なお、今回延期されたワールドカップ予選は6月下旬に実施される見込みとなっている。

【動画】ジャマレディンが笑顔で日本到着を報告





