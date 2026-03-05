4月3日に全国公開されるジャック・ブラックとポール・ラッドのW主演映画『俺たちのアナコンダ』のポスタービジュアルと特別映像が公開された。

参考：ジャック・ブラック×ポール・ラッド『俺たちのアナコンダ』4月3日公開 予告編＆場面写真も

本作は、1997年に公開されたジェニファー・ロペス主演のパニックスリラー『アナコンダ』を題材にした作品。映画『アナコンダ』のリメイク版を自主制作するはずが本物の巨大ヘビに遭遇するという、ジャングルを舞台に繰り広げられるパニックアドベンチャーで、全米では興行収入1億ドルを超えるヒットを記録している。

監督を務めたのは、ニコラス・ケイジが主演を務めた映画『マッシブ・タレント』のトム・ゴーミカン。同作でタッグを組んだケヴィン・エッテンと共に脚本も担当している。

主人公のダグを演じるのは、『スクール・オブ・ロック』や『マインクラフト／ザ・ムービー』など数多くのコメディ作品に出演しているブラック。そして相方のグリフ役は、『アントマン』シリーズや『ゴーストバスターズ』シリーズのポール・ラッドが演じる。

さらにダグ＆グリフと共に“アナコンダ大好き幼なじみグループ”のメンバーであるケニー役とクレア役には、『猿の惑星：聖戦記』などで知られるスティーヴ・ザーンと『ミッション：インポッシブル2』のタンディウェ・ニュートンが名を連ねた。そのほか、ポルトガル出身のダニエラ・メルキオールが物語の鍵を握る謎多き女性ガイド役、本作がハリウッドデビューとなるブラジルのコメディ俳優セルトン・メロがヘビ使い役をそれぞれ演じる。

公開されたポスタービジュアルでは、ジャングルの中で巨大なアナコンダから逃げ惑う “アナコンダ大好き”な撮影メンバーたちの姿が捉えられている。

あわせて公開された特別映像では、ブラックとラッド、さらに彼らと共にリメイクに挑戦する幼なじみ役を演じるニュートン、ザーンら主要キャストがストーリーを解説している。

（文＝リアルサウンド映画部）