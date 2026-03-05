現在放送中のTBS金曜ドラマ『DREAM STAGE』より、ボーイズグループ・NAZEのインタビューコメントが公開された。

本作は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界を舞台に、かつて問題を起こして業界を追放された元天才音楽プロデューサー・吾妻潤（中村倫也）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生7人が、世代や国籍を越えてともに夢を目指す、K-POP版“スポ根”ドラマ。劇中に登場する7人組ボーイズグループ「NAZE（ネイズ）」には、韓国出身のユンギ、アト、キムゴン、ドヒョク、タイ出身のターン、そして日本出身のカイセイとユウヤが選ばれている。

そして、NAZEのマネージャー・遠藤水星を池田エライザ、NAZEの所属事務所社長ナム・ハユンをハ・ヨンス、ライバルグループ「TORINNER」（トリナー）が所属する超大手事務所の代表チェ・ギヨンをイ・イギョン、TORINNERの圧倒的センター・リョウを岩瀬洋志が演じている。

本作の物語が終盤を迎え、NAZEのメンバーたちがこれまでの撮影の裏側や自身の成長について語った。放送後の反響について、カイセイは「友人がサウナ内のテレビで流れているのを見て、思わず『カイセイだ！』と叫んでしまったそうです」とエピソードを披露。また、ターンは「両親が『私の息子だ』と言ってくれて泣きそうになった」と明かした。

撮影現場では主演の中村や池田から多くの学びを得たという。ユウヤは中村の自然体な姿から「人前で話す時は肩の力を抜くことも大切だと気づいた」と語り、ユンギは、「転ぶシーンがあったのですが、どうやったら自然に転べるのか悩んでいました。その時に倫也さんが『こうやってみたら自然に見えるよ』」と直接アドバイスを受けたことを明かした。

主題歌や劇中歌の振り付けを担当するNOSUKEからの指導を通し、キムゴンは「ただ踊るだけでなく、表情や顔の角度、目線の大切さを学んだ」とコメント。ユンギは「ステージを経験するたびに、僕たち自身も成長していると感じた」と手応えを語った。

ファンとの直接交流を果たしたことについて、カイセイは「思っていた以上にたくさんの方に見ていただけているんだと感じて、大きな励みになった」と感激。ドヒョクは「東京公演で衣装のリボンがほどけてしまった時、『かわいい』と言ってくれたことに救われました」とコメントした。最後にユウヤが視聴者に向けて「視聴者の皆さんに、夢を追う素晴らしさを感じてもらえたらうれしい」と語った。

NAZEコメント本作の反響について カイセイ：僕がこういう芸能活動をしていることは、家族以外にはあまり伝えていませんでした。なので『DREAM STAGE』を見て、初めて僕の活動を知ったという人がたくさんいたんです。そんな中で、友人がサウナに行った時に、サウナ内のテレビで『DREAM STAGE』が流れていたらしくて。本当は静かに入らないといけないのに、「カイセイだ！」 と気づいて思わず叫んでしまったそうです（笑）。

アト：親しい友人からは、冗談まじりに「本当にドラマに出るの？」と言われていました。 でも放送を見たあと、「ストーリーがとても感動的だった」と言ってもらえて。すごくうれしかったです。

ターン：僕は二つあります。一つ目は、昔一緒にインフルエンサーをしていた友達が「タ ーンくん、すごく成長したね」と言ってくれたことです。とても感動しました。二つ目は、 両親がドラマを見て「私の息子だ」と言ってくれたことです。その言葉を聞いた時に、ちょっと泣きそうになりました。

撮影を通して学んだことユウヤ：約半年で、本当にたくさんのことを学ばせていただきました。倫也さんや（遠藤水星役の池田）エライザさん、監督の皆さんから演技について教えていただく中で、特に印象に残っているのは、相手の目を見て話すことの大切さです。それは演技だけでなく、普段の会話でも大事なことだと感じました。ドラマを通して、生きていく上で大切なヒントをたくさんいただけた気がしています。僕にとって、かけがえのない経験になりました。例えば倫也さんは、いつも自然体で、撮影現場でもすごく落ち着いていらっしゃるんです。その姿を見て、人前で話す時は肩の力を抜くことも大切なんだと気づきました。実際に、取材やライブのMCの時に、以前よりは少し落ち着いて、自分の言葉で伝えられるようになってきたかなと思います。今回学んだことを、これからの活動の中でも大切にしながら、少しずつ成長していけたらうれしいです。

ユンギ：僕は演技が初めてだったので、分からないことがたくさんありました。でも倫也さんやエライザさんが、僕がうまくできないところや知らないことを教えてくださったので、本当にありがたかったです。この撮影期間は、ドラマの中だけでなく、僕の人生の中でもとても大切な時間になりました。撮影が終わってからも、お二人からいただいた言葉を思い出しながら活動していきたいです。

撮影中に驚いたことドヒョク：雨のシーンがあったのですが、実際は雨が降っていないのに、スプリンクラーのような装置でたくさん雨を降らせていて、とても驚きました。主題歌の「BABYBOO」のミュージックビデオでも、雪を作る機械と風を送る機械で雪を降らせていて、その時もびっくりしました。本当に不思議だなと思いました。

ユンギ：僕は、転ぶシーンがあったのですが、どうやったら自然に転べるのか悩んでいました。その時に倫也さんが「こうやってみたら自然に見えるよ」と教えてくださって。やってみたら、本当に自然に転ぶことができてびっくりしました。

主題歌「BABYBOO」の振り付け担当、NOSUKEから学んだことキムゴン：TGC（「第41回マイナビ東京ガールズコレクション2025 AUTUMN/WINTER」）で劇中歌の「Wanderlust」を披露した時が、僕たちが自分たちの曲で初めてパフォーマンスした瞬間でした。カバーではなく、自分たちの曲をどう表現したらいいのか、不安もたくさんありました。でも NOSUKEさんのレッスンで、振り付けだけでなく、表情やジェスチャーなども教えていただいて、僕たちの魅力の出し方をたくさん学びました。

ターン：レッスンの時に、「1回やってみよう」と言われて踊った後に、フィードバックをいただきました。「ターンくんは、ダンスは上手だから、次は表情と角度を意識してみよう」と言ってもらって。顔の向きは正面だけじゃなく、右や左もあるし、目線も大事だと教えてもらいました。その後、映像を見て「本当に違う」と思いました。魅力や楽しさが出ていて、すごく勉強になりました。

ユンギ：『DREAM STAGE』で披露している曲は、明るくて“青春”みたいな曲が多いです。 その青春らしさを表現できるか、最初は不安でした。でもレッスンを重ねるうちに「できそう」と自信がついて。ステージを経験するたびに、僕たちも成長していると感じました。 曲ごとにいろいろな表現があって、面白かったです。

主題歌「BABYBOO」の曲中のアクロバティックな振り付けについてユンギ：最初は難しかったですが、お手本を見せていただいてからコツがつかめてきました。今はだいぶ慣れてきたと思います！

ユウヤ：安心して背中を預けています！

「DREAM STAGE NAZE Showcase Tour」の感想 全員：とても楽しかったです！

アト：東京公演は、思っていたよりファンの皆さんとの距離が近くて、少しびっくりしました。でも、その近さがとてもいいなと思いました。あんなに近くで会える機会はあまりないと思うので、うれしかったです。

ユンギ：大阪では、パフォーマンスのたびに大きな声で応援してくださる方がたくさんい て、本当にありがたかったです。会場や地域によって雰囲気が違うのも面白いなと思いま した。カイセイくんの友達も来てくれていましたね！

カイセイ：そうだね！

ユウヤ：僕はMCを担当していたのですが、本当にあっという間でした。みんなが楽しく話している中で、進行台本を見ながら区切らなければならない時は、少し申し訳ない気持ちにもなりました。でも、それだけ楽しい時間だったんだと思います。みんなの日本語もすごく上達しているし、カイセイくんの地元でもライブができたので、少しずつ夢が叶ってきていると感じています。本当に貴重な経験ができて、最高でした。

ファンの方と直接交流してみてカイセイ：放送を通して、ドラマに出演している実感は少しずつ湧いてきていましたが、ファンの方と直接お会いして、ドラマをきっかけに好きになってくださった方がいることを実感できて、本当にうれしかったです。思っていた以上にたくさんの方に見ていただけているんだと感じて、大きな励みになりました。

ドヒョク：ファンの皆さんに会えてうれしかったです。でも、それ以上にもっと成長した姿を見せたいと思いました。東京公演で衣装のリボンがほどけてしまった時、「かわいい」と言ってくれたことに救われました。ありがとうございます！

まだ直接会えていないファンについてキムゴン：ドラマはもうすぐ終わりますが、NAZE はここからがスタートです。これからも会える機会を作りたいですし、いろいろな魅力をお見せしたいと思いますので、よろしくお願いします！

視聴者に向けてメッセージ アト：ここまでドラマを見てくださってありがとうございます。最後までNAZEにも注目していただけたらうれしいです。

ユウヤ：視聴者の皆さんに、夢を追う素晴らしさを感じてもらえたらうれしいです。NAZE だけでなく、吾妻さんや水星さん、ナム社長（ハ・ヨンス）、TORINNERにはそれぞれに夢があります。「夢っていいな」「自分も挑戦したい」と思ってもらえるように、 僕たちは第1 話からここまで頑張ってきました。成長した姿を見せられるように、最後まで頑張ります。

アト：一緒に最後まで頑張りましょう！

一同：頑張りましょう！ （文＝リアルサウンド編集部）