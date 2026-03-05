「NBA Rising Stars Invitational」日本予選を3月30・31日に初開催…高校男女各4校が出場

ソフトバンクは3月5日、NBAの協力のもと、日本初開催となる「NBA Rising Stars Invitational JAPAN QUALIFIERS Presented by SoftBank」をサポートすると発表した。大会は3月30日から31日の2日間、大田区総合体育館で行われる。

同大会は、NBAが主催するアジア太平洋地域の高校チームが参加する国際大会「NBA Rising Stars Invitational」への出場権を懸けた日本予選として新設されたもの。2025年12月に開催された「SoftBank ウインターカップ2025 令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会」で上位成績を収めた高校男女各4校が出場し、トーナメント方式で優勝校を決定する。男女それぞれの優勝校は、6月にシンガポールで開催予定の本大会に出場する。

男子は東山高校（京都府）、鳥取城北高校（鳥取県）、福岡第一高校（福岡県）、土浦日本大学高校（茨城県）の4校。女子は京都精華学園高校（京都府）、八雲学園高校（東京都）、東海大学付属福岡高校、精華女子高校（ともに福岡県）の4校が出場する。

初日の準決勝の組み合わせは、男子が東山対土浦日本大、鳥取城北対福岡第一。女子は京都精華学園対精華女子、八雲学園対東海大学付属福岡となる。

大会の模様は、バスケットLIVEで日本国内独占ライブ配信される予定で、当日はNBAレジェンドの来場も予定されている。

なお、「NBA Rising Stars Invitational」はNBAが主催する高校年代の国際大会で、アジア太平洋地域のチームが参加する地域横断型イベント。試合に加えてNBA選手による技術指導や交流プログラムなども行われる。第1回大会は2025年6月にシンガポールで開催され、女子は京都精華学園が優勝を果たした。

昨年の第1回大会では、男子は韓国の龍山、女子は京都精華が優勝した。[写真]＝NBA Rising Stars Invitational

女子のMVPには京都精華の吉田ひかりが選ばれた [写真]＝NBA Rising Stars Invitational

また、NBA Japanの渡邉和史ゼネラルマネージャーは今回の開催について、「ソフトバンクは約10年にわたり日本におけるバスケットボールの育成と普及に重要な役割を果たしてきた。今回の協業拡大により、全国から集まったトップレベルの高校チームに新たな国際舞台へのチャンスを提供できる」とコメントしている。

ソフトバンクは2018年から「SoftBank ウインターカップ」に特別協賛として参画しており、今回の取り組みを通じ、日本の高校生選手が世界へ挑戦する機会の創出と、日本バスケットボール界のさらなる発展への貢献を目指すとしている。

【動画】京都精華が初優勝した昨年大会の決勝のフル映像