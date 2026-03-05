anoの新曲「愛晩餐」（あいばんさん）が、ドラマ『惡の華』（テレビ東京）の主題歌に決定した。

同ドラマは、4月9日24時から新ドラマ枠にてスタートする、鈴木福とあののダブル主演作品。anoにとって、ドラマのダブル主演と主題歌を務めるのは今回が初めてとなる。

同楽曲は、anoがドラマのために特別に書き下ろした新曲。あの演じる仲村佐和という役や作品に向き合い世界観に浸ったanoだからこそ表現できる楽曲となっている。また、歌詞には『惡の華』を連想させるワードが散りばめられ、アップテンポな曲調の中で、世界観を深く表現している。

さらに、今回の主題歌解禁と同時に90秒のトレーラー映像が公開された。これから起こりうる数々の事件、名場面が垣間見える同映像内では、主題歌の一部を聴くことができる。さらに、原作単行本の重版＆特別コラボレーション表紙も決定。こちらの表紙では、1巻は仲村に扮したあの、2巻は春日高男に扮した鈴木福が、漫画の表紙と同じポージングで登場する。

本ドラマはディズニー公式動画配信サービス『Disney+（ディズニープラス）』でのアジア見放題独占配信が決定しており、各話地上波放送後のタイミングから配信開始予定だ。

＜ano コメント＞

「惡の華」の仲村を演じながら見る「惡の華」の世界は、初めて漫画を読んだ時ともまた少し違って見えました。仲村として群馬で過ごした日々があったからこそ完成した一曲になっています。ドラマのOP楽曲としてキャッチーかつ「惡の華」の世界に存分に浸れる一曲になっていますので、ドラマと一緒に五臓六腑に染み渡るほどに味わっていただけると嬉しいです。

＜鈴木福 コメント＞

歌い出しから、この作品のテーマや、キーワード、実際セリフにも出てくる言葉たちが敷き詰められていて、口ずさみたくなるポップさがありながら、思春期の不安感や焦燥感、「惡の華」の世界観も感じるメロディーに心が踊りました！「惡の華」の世界のキャラクターとして、仲村佐和を生きた「あの」であり、アーティスト「ano」だからこそ生まれた楽曲になっていると思います。毎週オープニングで楽しみ、楽曲を聴いてドラマのことを考えながら1週間を過ごす、そんなルーティンが生まれてくれたら嬉しいです！僕も毎日聴きます！

（文＝リアルサウンド編集部）