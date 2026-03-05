物品販売が、2nd EP『リベコベンジ』を3月4日にリリース。あわせて、リード曲「心外」のMVを公開した。

（関連：【映像あり】仙台発ロックバンド 物品販売、2nd EPリード曲「心外」MV）

同EPは、“世界が憎いと思っているが、それが具体的には何かと聞かれると答えられない”というあべこべな気持ちがテーマ。他人の才能に対する妬みや嫉妬心を歌った「心外」のほか、ネット上で言い争う様を見て感じた「電脳水槽」、愛されたいという気持ちが悪い方向に行く「タム責任」、オトナと自分がテーマの「年齢と相応に深みも増してくらしいが」、自分の思いが伝わらない不通な気持ちを歌った「ツーツー屋」が収録される。

“リベンジ”がテーマとなった5曲で構成されており、一見するとただの皮肉に聞こえるが、悪ではなく希望がある故の叫びを描いた、飲み込めない気持ちに無理をして、自分が壊れてしまう人が多い今の世の中に向けて放つ作品となっている。

「心外」のMVは、“脈ありな雰囲気を醸し出す女性”に翻弄される男性目線の心情を描いたものに。楽曲の持つ疾走感と拗れた感情のコントラストが際立つ映像作品に仕上がっている。

さらに、多くのライブをこなしてきたメンバーの成長が見える新たなアーティスト写真も公開。加えて、EPのリリースを記念してバンド初のツアー『ヤリ返しのすゝめ』を仙台、大阪、東京にて開催する。同公演のチケットは、チケット販売サービス『TIGET』にて発売中だ。

＜はいへい（Vo/Gt／作詞作曲担当） コメント＞

やり返しとか、リベンジとか強気なことを言っていますが、結局それは執着している自分のせいで、別に相手は悪でも敵でもないことがほとんど。勝手に信じて、勝手に裏切られて、自分を恥ずかしい人間だといつも思います。この気持ちを誰に向けたら気が済むのかわからないまま、あべこべなまま、なんとなく全部がうざいと思って生きていて、こういうことばかり連なってくと、必死になるのに疲れるし幸せを願うこと諦めちゃいたくなるんです。そうやって悩んで悩んで辛くなった夜をあとから思い返すと、傷跡と同じように、痛かった証明をしてくれる気がして、スカッとしないですか？そういう、傷跡みたいなEPです。聴いてくれた誰かのカサブタの形と似て、少し似た気持ちを抱いてスカッとしてくれたら良いなと思います。

（文＝リアルサウンド編集部）