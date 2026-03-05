久保史緒里と平祐奈がW主演を務めた映画『ネムルバカ』の劇場公開1周年を記念して、3月16日に新宿ピカデリーにてトークイベント付き上映が開催されることが決定した。

参考：久保史緒里、乃木坂46としての使命と後輩への思い 「こんなにワクワクしている年も珍しい」

本作は、石黒正数による同名コミックを実写映画化した青春ストーリー。『ベイビーわるきゅーれ』シリーズの阪元裕吾監督がメガホンを取り、大学の女子寮で同室の2人、後輩・入巣柚実を久保、先輩・鯨井ルカを平が演じた。共演には綱啓永、樋口幸平らが名を連ねている。

2025年3月20日の公開から1周年を記念して開催される今回の上映イベントでは、本編上映後に阪元監督と寺田悠輔プロデューサー、藤井宏二プロデューサーの3名が登壇するトークイベントを実施。さらに入場者特典として、劇中に登場するバンド「PEATMOTH」のロゴステッカーが配布される。

また、公開1周年を記念した新グッズの発売も決定。夜の街を駆け抜ける入巣とルカの姿を捉えた白のロングTシャツ、2人で酔っ払いながら帰宅するシーンを背中に配した黒のロングTシャツ、入巣・ルカ・田口・伊藤の4名のシルエットが描かれた黒のパーカーの3種類が新たにラインナップされた。デザインおよび販売スケジュールは、公式サイト・SNSなどにて近日中に発表される予定だ。（文＝リアルサウンド編集部）