地域の活性化に向けた新たな取り組みです。家具などの製造販売を手がける岡山県真庭市の佐田建美が、にぎわいの創出にと目を付けたのは「サウナ」です。

佐田建美が本社前に設置した無料の「サウナ」です。公民館などに集まる機会が減り住民同士の交流が希薄になる中、高齢者に外出を促すにはどのようにすればいいのか。目を付けたのは、3年前に販売を開始した自社製品「六角サウナ」です。

（佐田建美 佐田時信社長）

「無料で解放したら自由に皆さんに使っていただけるかなという思いで」

口コミで噂が広まる

ストーブの熱に加え、熱した石に水をかけた時に発生する水蒸気で室内を温めるフィンランド式のサウナです。燃料となる木材は自社工場の廃材を使用しているため、運用コストはかからないといいます。先月1日、近隣住民が利用できるようにしたところ、口コミで噂が広まったということです。

（地元住民）

「一週間に3回ぐらいかな。体にいいです。よく寝れるし」

「もうみんな知っている人で話も話題が豊富、いろいろあって。いいこと悪いこと」

（佐田建美 佐田時信社長）

「みなさん喜んでいただいてるというのがなりよりかなと」

想像以上の反響があったことから、佐田建美はさらに多くの人に存在を知ってもらい、地域外の人にも利用してもらえればと考えています。

サウナが地域の活性化に一役買うのか。現在は本社に1台、事業本部に2台設置されていて、今後は設置個所を増やしていきたいということです。

