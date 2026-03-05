「わかったかバカ旦那！」パートも許さないモラハラ夫にママ友が一撃！
「自分磨きなんて時間と金の無駄、マウントのための自己満足」？
子どもが生まれてから自分にかける時間もお金もなく、周囲の人々にバカにされる日々を送っていたのは太郎ママ。夫には「ブス」と罵られ、ママ友には下に見られ「美容なんて興味ないでしょ」と嫌味を言われる毎日。
しかし彼女はそんな状況をどうでもよく思い、全てを諦めていました。夫が浮気をするまでは…。
そんな、現状に諦めを抱いていた一人の主婦が変わっていくエピソードをお送りします。
※本記事はマルコ著の書籍『整形主婦 サレ妻の逆襲』から一部抜粋・編集しました。
夫の浮気を知った太郎君ママ。このままではいけないと、働いて自分の自由になるお金を稼ぐことと、外見をキレイにすることを決意します。
整形経験のあるママ友・D君ママにその気持ちを伝え、焼肉店を経営するD君の夫に「雇ってもらえませんか」とアピール。ちょうどパートさんが辞めていたこともあり、雇ってもらえることが決まったのでした。
しかし、働くことを夫に伝えると「ダメだよ」「俺は家事を手伝いたくない」とパートに反対し、太郎君ママの心は折れてしまいます。しかしその話を聞いたD君ママは怒り、「諦めないで」と太郎君ママに言います。太郎君ママも「あっさり諦めていた自分が恥ずかしい」と、やれることから試してみようとするのでした……。
D君ママの援護射撃もあり、どうにかパートに出ることを夫に認めさせた太郎君ママでした。一度反対されても、あきらめずに説得を試みることが大切なのかもしれません。しかし妻を殴ってようやくシラフに戻る夫の態度、本当に最悪ですね……。
著＝マルコ／『整形主婦 サレ妻の逆襲』