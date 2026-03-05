ano書き下ろし！鈴木福×あのW主演ドラマ『惡の華』主題歌初披露となる衝撃的なトレーラー映像解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

鈴木福×あのW主演ドラマ『惡の華』の主題歌が、ano書き下ろしの新曲に決定。

このたび、主題歌初披露となる衝撃的な90秒トレーラー映像が解禁された。

■ドラマ主題歌はanoが歌う「AAあいばんさんE愛晩餐EA」に決定

4月9日よりテレ東にて放送されるドラマ『惡の華』。原作は電子コミックを含め全世界累計325万部を突破している、押見修造による同名の伝説的漫画。1巻表紙の「クソムシが」という吹き出しが衝撃的なコミック。この作品は『別冊少年マガジン』（講談社）で連載され、アニメや映画、舞台など、様々な形でファンを魅了してきた。

初報ではドラマ放送決定とともに、W主演の鈴木福、あのの出演情報を解禁。主人公・春日高男と仲村佐和を演じる。さらに続報では共演者が一挙解禁！ クラスメート・佐伯奈々子役に井頭愛海。木下亜衣役に須藤千尋。春日高男の父・哲男役に長谷川朝晴。母・静恵役に中越典子。佐伯の母・まゆみ役に紺野まひる。仲村佐和の父・和之役に堀部圭亮。仲村佐和の母・志野役に雛形あきこ。さらに高校編からは、常磐文役に中西アルノの決定が発表され、ネット上などで盛り上がりをみせた。

そしてこのたび、主題歌を飾るのは、anoが歌う「愛晩餐」に決定。

アーティストとして数々の話題曲を世に送り出しているanoが、今回、自身の主演ドラマ『惡の華』のために特別に書き下ろした新曲となる。

なんとanoがドラマの主題歌を務めるのは今回が初めて。仲村佐和という役や作品に向き合い、『惡の華』の世界観にたっぷりと浸ったanoだからこそ、表現できる楽曲となっている。歌詞には『惡の華』を連想させるワードが散りばめられ、アップテンポな曲調の中で、世界観を深く表現した楽曲に。

同時に解禁された90秒トレーラー映像で主題歌を一部使用。登場人物たちの様々な感情、これから起こりうる数々の事件、名場面が垣間見え、ドラマ『惡の華』の世界観を紡ぎ出し、期待が高まる。

さらに原作の単行本がドラマ放送開始に伴い重版となり、鈴木福とあのが表紙となった「ドラマ×原作特別コラボ表紙」が1巻と2巻で実現。1巻は仲村に扮したあの、2巻は春日に扮した鈴木福が、漫画の表紙と同じポージングで登場。紙版は3月10日から順次書店に並ぶ予定。電子版についても3月6日より順次、各種電子コミックストアより【『惡の華』実写ドラマ化記念スペシャル表紙】として配信される。

※メイン写真：『惡の華』ドラマ×原作特別コラボ表紙

(C)「惡の華」製作委員会2026 (C)押見修造／講談社

■番組情報

『惡の華』

◇テレビ東京、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送 2026年4月9日スタート 毎週木曜24:00～24:30

◇BSテレ東 4月15日スタート 毎週水曜24:00～24:30

※Disney+（ディズニープラス）にて各話放送後からアジア見放題独占配信

※TVer、テレ東HP（ネットもテレ東）、Leminoにて見逃し配信

主演：鈴木福、あの

出演：井頭愛海、須藤千尋／中西アルノ（乃木坂46）

長谷川朝晴、中越典子、紺野まひる、堀部圭亮

雛形あきこ 他

原作：押見修造『惡の華』（講談社『別冊少年マガジン』所載）

脚本：目黒啓太、たかせしゅうほう

監督：ヤングポール、井口昇

プロデューサー：漆間宏一（テレ東）、涌田秀幸（C＆Iエンタテインメント）

(C)「惡の華」製作委員会2026 (C)押見修造／講談社

