日経225オプション3月限（5日日中） 6万円コールが出来高最多692枚
5日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万5018枚だった。うちプットの出来高が8429枚と、コールの6589枚を上回った。プットの出来高トップは5万2000円の516枚（350円安505円）。コールの出来高トップは6万円の692枚（21円安39円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
10 0 1 70000
4 0 1 69500
4 0 1 69000
2 0 1 68500
154 0 1 68000
27 0 1 67500
134 0 1 67000
6 -1 1 66500
149 -1 1 66000
69 -1 2 65500
360 -1 2 65000
14 -1 3 64500
157 -2 3 64000
36 -3 4 63500
348 -3 6 63000
60 -2 10 62500
294 -7 9 62000
2 -8 11 61875
6 -17 12 61750
4 -12 13 61625
83 -9 14 61500
6 -6 20 61375
18 -9 19 61250
7 -8 21 61125
424 -13 19 61000
7 -8 23 60875
59 -15 26 60750
21 -9 29 60625
168 -13 31 60500
9 -20 39 60375
30 -13 38 60250
24 -35 40 60125
692 -21 39 60000 4400 2
19 -47 51 59875
30 -15 55 59750
8 -37 62 59625
189 -26 60 59500 3240 -2085 1
6 -22 73 59375
7 -18 80 59250
6 +78 189 59125
565 -26 90 59000 3100 -950 4
5 -32 100 58875
28 -32 111 58750
2 +41 186 58625
183 -19 151 58500 2990 -1595 2
5 -129 160 58375
33 -20 173 58250
5 -98 201 58125
564 -13 219 58000 2780 -1255 9
12 +155 415 57875 1950 1
68 +46 310 57750
17 +55 360 57625
154 +5 330 57500 1650 -2385 6
23 +65 440 57375
48 +40 390 57250
18 +10 390 57125
466 -5 460 57000 2135 -915 9
23 +315 770 56875
184 +75 565 56750 2060 -1025 1
4 -175 555 56625
152 +15 635 56500 2045 -855 21
3 -40 785 56375
4 +470 1150 56250 1495 -1170 67
5 -330 795 56125
