　5日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万5018枚だった。うちプットの出来高が8429枚と、コールの6589枚を上回った。プットの出来高トップは5万2000円の516枚（350円安505円）。コールの出来高トップは6万円の692枚（21円安39円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　10　　　 0　　　 1　　70000　
　　 4　　　 0　　　 1　　69500　
　　 4　　　 0　　　 1　　69000　
　　 2　　　 0　　　 1　　68500　
　 154　　　 0　　　 1　　68000　
　　27　　　 0　　　 1　　67500　
　 134　　　 0　　　 1　　67000　
　　 6　　　-1　　　 1　　66500　
　 149　　　-1　　　 1　　66000　
　　69　　　-1　　　 2　　65500　
　 360　　　-1　　　 2　　65000　
　　14　　　-1　　　 3　　64500　
　 157　　　-2　　　 3　　64000　
　　36　　　-3　　　 4　　63500　
　 348　　　-3　　　 6　　63000　
　　60　　　-2　　　10　　62500　
　 294　　　-7　　　 9　　62000　
　　 2　　　-8　　　11　　61875　
　　 6　　 -17　　　12　　61750　
　　 4　　 -12　　　13　　61625　
　　83　　　-9　　　14　　61500　
　　 6　　　-6　　　20　　61375　
　　18　　　-9　　　19　　61250　
　　 7　　　-8　　　21　　61125　
　 424　　 -13　　　19　　61000　
　　 7　　　-8　　　23　　60875　
　　59　　 -15　　　26　　60750　
　　21　　　-9　　　29　　60625　
　 168　　 -13　　　31　　60500　
　　 9　　 -20　　　39　　60375　
　　30　　 -13　　　38　　60250　
　　24　　 -35　　　40　　60125　
　 692　　 -21　　　39　　60000　　4400 　　　　　　　 2　
　　19　　 -47　　　51　　59875　
　　30　　 -15　　　55　　59750　
　　 8　　 -37　　　62　　59625　
　 189　　 -26　　　60　　59500　　3240 　 -2085　　　 1　
　　 6　　 -22　　　73　　59375　
　　 7　　 -18　　　80　　59250　
　　 6　　 +78　　 189　　59125　
　 565　　 -26　　　90　　59000　　3100 　　-950　　　 4　
　　 5　　 -32　　 100　　58875　
　　28　　 -32　　 111　　58750　
　　 2　　 +41　　 186　　58625　
　 183　　 -19　　 151　　58500　　2990 　 -1595　　　 2　
　　 5　　-129　　 160　　58375　
　　33　　 -20　　 173　　58250　
　　 5　　 -98　　 201　　58125　
　 564　　 -13　　 219　　58000　　2780 　 -1255　　　 9　
　　12　　+155　　 415　　57875　　1950 　　　　　　　 1　
　　68　　 +46　　 310　　57750　
　　17　　 +55　　 360　　57625　
　 154　　　+5　　 330　　57500　　1650 　 -2385　　　 6　
　　23　　 +65　　 440　　57375　
　　48　　 +40　　 390　　57250　
　　18　　 +10　　 390　　57125　
　 466　　　-5　　 460　　57000　　2135 　　-915　　　 9　
　　23　　+315　　 770　　56875　
　 184　　 +75　　 565　　56750　　2060 　 -1025　　　 1　
　　 4　　-175　　 555　　56625　
　 152　　 +15　　 635　　56500　　2045 　　-855　　　21　
　　 3　　 -40　　 785　　56375　
　　 4　　+470　　1150　　56250　　1495 　 -1170　　　67　
　　 5　　-330　　 795　　56125　