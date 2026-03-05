日経225オプション4月限（5日日中） 4万9000円プットが出来高最多696枚
5日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は4569枚だった。うちプットの出来高が3736枚と、コールの833枚を上回った。プットの出来高トップは4万9000円の696枚（455円安720円）。コールの出来高トップは5万7500円の72枚（55円高1180円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
18 0 4 75000
29 0 7 72500
34 -4 14 70000
22 -3 19 69000
27 -12 22 68000
68 -12 36 67000
25 -23 37 66000
25 -6 81 65000
3 -24 91 64500
49 -15 103 64000
5 -9 125 63500
37 -27 150 63000
10 -21 191 62500
46 +10 230 62000
3 325 61250
1 +71 355 61125
28 +30 350 61000
5 -25 355 60500
49 +105 545 60000
5 -40 505 59500
1 650 59375
4 -85 655 59250
19 +95 720 59000
4 -60 825 58750
21 +135 885 58500
25 -150 910 58250
1 -75 890 58125
21 +140 1000 58000
3 -80 1035 57875
7 -45 1120 57750
72 +55 1180 57500
1 1040 57375
4 +160 1275 57250
12 1200 57125
34 +270 1435 57000
1 1420 56875
3 +235 1490 56750
3 1400 56625
56500 2640 -1355 5
4 1685 56375
3 +235 1805 56125
26 +210 1795 56000 2815 -665 11
5 1745 55875
5 +485 2065 55625
11 +240 2060 55500 2380 -180 4
6 1995 55375
10 2210 55250
5 2260 55125
9 +215 2310 55000 2505 -845 85
6 2290 54875
2 2325 54750
2 2545 54625
4 +330 2620 54500 1985 -1075 7
1 2545 54375
1 2620 54250 2125 25
1 2710 54125
6 +285 2840 54000 2165 -605 46
53750 1710 7
1 3045 53500 1920 -690 285
53000 1775 -545 400
52750 1590 -725 5
52500 1620 -520 262
52375 1490 -690 6
