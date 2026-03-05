　5日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は4569枚だった。うちプットの出来高が3736枚と、コールの833枚を上回った。プットの出来高トップは4万9000円の696枚（455円安720円）。コールの出来高トップは5万7500円の72枚（55円高1180円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　18　　　 0　　　 4　　75000　
　　29　　　 0　　　 7　　72500　
　　34　　　-4　　　14　　70000　
　　22　　　-3　　　19　　69000　
　　27　　 -12　　　22　　68000　
　　68　　 -12　　　36　　67000　
　　25　　 -23　　　37　　66000　
　　25　　　-6　　　81　　65000　
　　 3　　 -24　　　91　　64500　
　　49　　 -15　　 103　　64000　
　　 5　　　-9　　 125　　63500　
　　37　　 -27　　 150　　63000　
　　10　　 -21　　 191　　62500　
　　46　　 +10　　 230　　62000　
　　 3　　　　　　 325　　61250　
　　 1　　 +71　　 355　　61125　
　　28　　 +30　　 350　　61000　
　　 5　　 -25　　 355　　60500　
　　49　　+105　　 545　　60000　
　　 5　　 -40　　 505　　59500　
　　 1　　　　　　 650　　59375　
　　 4　　 -85　　 655　　59250　
　　19　　 +95　　 720　　59000　
　　 4　　 -60　　 825　　58750　
　　21　　+135　　 885　　58500　
　　25　　-150　　 910　　58250　
　　 1　　 -75　　 890　　58125　
　　21　　+140　　1000　　58000　
　　 3　　 -80　　1035　　57875　
　　 7　　 -45　　1120　　57750　
　　72　　 +55　　1180　　57500　
　　 1　　　　　　1040　　57375　
　　 4　　+160　　1275　　57250　
　　12　　　　　　1200　　57125　
　　34　　+270　　1435　　57000　
　　 1　　　　　　1420　　56875　
　　 3　　+235　　1490　　56750　
　　 3　　　　　　1400　　56625　
　　　　　　　　　　　　　56500　　2640 　 -1355　　　 5　
　　 4　　　　　　1685　　56375　
　　 3　　+235　　1805　　56125　
　　26　　+210　　1795　　56000　　2815 　　-665　　　11　
　　 5　　　　　　1745　　55875　
　　 5　　+485　　2065　　55625　
　　11　　+240　　2060　　55500　　2380 　　-180　　　 4　
　　 6　　　　　　1995　　55375　
　　10　　　　　　2210　　55250　
　　 5　　　　　　2260　　55125　
　　 9　　+215　　2310　　55000　　2505 　　-845　　　85　
　　 6　　　　　　2290　　54875　
　　 2　　　　　　2325　　54750　
　　 2　　　　　　2545　　54625　
　　 4　　+330　　2620　　54500　　1985 　 -1075　　　 7　
　　 1　　　　　　2545　　54375　
　　 1　　　　　　2620　　54250　　2125 　　　　　　　25　
　　 1　　　　　　2710　　54125　
　　 6　　+285　　2840　　54000　　2165 　　-605　　　46　
　　　　　　　　　　　　　53750　　1710 　　　　　　　 7　
　　 1　　　　　　3045　　53500　　1920 　　-690　　 285　
　　　　　　　　　　　　　53000　　1775 　　-545　　 400　
　　　　　　　　　　　　　52750　　1590 　　-725　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　52500　　1620 　　-520　　 262　
　　　　　　　　　　　　　52375　　1490 　　-690　　　 6　