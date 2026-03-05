日経225オプション5月限（5日日中） 5万2750円プットが出来高最多47枚
5日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は110枚だった。うちプットの出来高が96枚と、コールの14枚を上回った。プットの出来高トップは5万2750円の47枚（2115円）。コールの出来高トップは6万4000円の4枚（20円高300円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
4 0 15 75000
1 -10 40 70000
3 -41 90 68000
1 240 65000
4 +20 300 64000
61000 5600 -1100 4
1 1880 58000
52750 2115 47
45750 550 1
45000 550 -675 1
43000 425 1
38500 280 1
38000 270 1
35000 195 -35 18
34000 140 0 2
12000 10 -6 2
10000 8 -9 18
株探ニュース
