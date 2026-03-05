　5日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は110枚だった。うちプットの出来高が96枚と、コールの14枚を上回った。プットの出来高トップは5万2750円の47枚（2115円）。コールの出来高トップは6万4000円の4枚（20円高300円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 4　　　 0　　　15　　75000　
　　 1　　 -10　　　40　　70000　
　　 3　　 -41　　　90　　68000　
　　 1　　　　　　 240　　65000　
　　 4　　 +20　　 300　　64000　
　　　　　　　　　　　　　61000　　5600 　 -1100　　　 4　
　　 1　　　　　　1880　　58000　
　　　　　　　　　　　　　52750　　2115 　　　　　　　47　
　　　　　　　　　　　　　45750　　 550 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　45000　　 550 　　-675　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　43000　　 425 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　38500　　 280 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　38000　　 270 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　35000　　 195 　　 -35　　　18　
　　　　　　　　　　　　　34000　　 140 　　　 0　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　12000　　　10 　　　-6　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　10000　　　 8 　　　-9　　　18　


株探ニュース