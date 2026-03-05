防府市富海の国道2号拡幅工事が完了し、4車線化されました。



ラッシュ時の渋滞緩和や交通事故減少などに期待が寄せられています。



1日あたり2万7000台が通行するという国道2号・富海区間。



これまでの片側1車線を拡幅するため、国土交通省は2011年度に事業着手し、5日午前2時ごろに上下4車線となって開通しました。



区間は3.6kmで、事業費は、およそ190億円です。



（大坪記者）

「防府市街地方面からの車と国道2号からの車が合流する地点です。これまでは1車線に合流する必要がありましたが、4車線化で、それぞれレーンが設けられたことにより流れがスムーズになっている」





これまでは、交通量の多い2つの道路を走ってきた車が1つの車線に合流する必要があり、特に朝のラッシュ時には渋滞が発生。路線バスの遅れなどが生じていたといいます。国交省は渋滞緩和により、防府市内で製造される自動車関連部品や特産品・ハモの輸送効率が上がり、競争力向上にもつながると期待しています。また、この区間で多発していた追突による事故も減少する見通しといいます。（国交省山口河川国道事務所 井上智工務課長）「防府の工場地帯・観光地からのスムーズな移動ができると思うので、産業・観光振興にも期待している。スムーズに通行できる道路になったので、スピードは控えめに、安全運転で通行してほしい」国道2号・椿峠でおよそ40年間親しまれてきたラーメンショップです。

駐車場も広く、東に西に幹線道路を行き交う長距離トラックのドライバーの利用も多くあります。



（トラックドライバーは）

「便利になる。渋滞が緩和されるから楽になると思う」

（ラーメンショップ椿峠店・飯塚博則店主）

「楽になる。渋滞がないから。車線が少なかったら渋滞のもとになる。それがなくなるのは、やっぱり違う」



周南市戸田エリアの国道2号も2013年度に拡幅工事が終わっていて、延長6kmにわたる4車線化の工事が完了しました。