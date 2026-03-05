今井翼、美脚みせた“トレーニングコーデ”に反響「Bristolにエアマックス95のイエローかっけぇ」
俳優の今井翼（44）が、5日までに自身のインスタグラムを更新。トレーニング姿に反響が集まっている。
【写真あり】このスタイルはかっこいい！SOPH.×エアマックス95による今井翼の“トレーニングコーデ”
今井は「日もしっかりトレーニング！インボディー量ったらマイナス1キロでした！」「＃63キロ今井」と報告。黒のキャップ、上着、ハーフパンツを人気ファッションブランド「SOPH.」（F.C.Real Bristol）で統一したコーデに、ナイキ『エアマックス95』の一番人気のイエローグラデで足元をまとめた写真も公開した。
この投稿に「脚が綺麗ですね」「スタイル抜群」「引き締まった脚が素敵」「イエローグラデ」「Bristolにエアマックス95のイエローかっけぇ」などの声が上がっている。
