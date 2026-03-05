原日出子、花粉症対策の“完全防備”で散歩「28日から 急にきた〜」
俳優の原日出子（66）が4日、自身のインスタグラムを更新。花粉症対策という“完全防備”で散歩をする姿を披露した。
【写真】「誰かと思えば…」花粉症対策の“完全防備”姿を披露した原日出子
原は「花粉症 皆さまは いかがですか？私は 撮影が続く毎日ですが 出来る限り Marcoとお散歩しています 28日から 急にきた〜って感じで くしゃみ 鼻水 目の痒み 目洗い 鼻うがい 点鼻薬 などなど…色々対策して なんとか頑張っています」「本当に 花粉だけ〜？なんか 化学物質的なもの 感じちゃう…ともあれ 負けるもんか〜ですw 朝のお散歩は 完全防備で 怪しい人になってます」と苦しみをつづり、白のキャップにマスク、サングラス、首まで覆われたジャージ姿と、サングラスとマスクを外した姿の自身の写真をアップ。
この投稿にファンからは「花粉症、この季節辛いですね」「他の物も混ざってるのかもーっていうのも納得しちゃいます」「原さん花粉症でもお美しい」「誰かと思えば、日出子さんではないですか」「日出子さん、凄く素敵で魅力的で可愛いくてめっちゃ綺麗過ぎです」「沖縄は花粉がほぼ飛ばないので、是非いらしてください」などのコメントが寄せられている。
