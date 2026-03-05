NHK『SONGS』700回記念回でDREAMS COME TRUEが一夜限りのライブ 吉田美和と大泉洋の地元・北海道トークも
NHKの音楽番組『SONGS』の3月12日放送回は放送700回を記念した特別版。DREAMS COME TRUEがNHKホールでスペシャルライブを披露する。
番組では、「うれしい！たのしい！大好き！」「大阪LOVER」「決戦は金曜日」といったヒット曲のほか、連続テレビ小説『まんぷく』主題歌「あなたとトゥラッタッタ♪」を含む最新アルバム収録曲、さらに『NHK首都圏ネットワーク』テーマ曲「東京 magic hour」など、このステージが初披露となる楽曲もパフォーマンスされる。約3000人の観客と一体となった一夜限りの貴重なステージに注目だ。
また、DREAMS COME TRUEの2人と番組責任者・大泉洋のトークコーナーも設けられる。これまで10回以上『SONGS』に出演してきた2人の『SONGS』出演時のエピソードやライブの舞台裏、今回が同番組での初トークとなる吉田美和と大泉による地元・北海道トークまで見どころたっぷりとなっている。中村正人の意外な“勘違い”に大泉が大爆笑するシーンにも注目だ。
なお、NHKホールで披露したライブの拡大版も後日オンエア予定。
■放送予定
日時：3月12日（木） 後10：00〜後10：45 ＜NHK総合＞
再放送：3月17日（火） 前0：35〜前1：20 ※月曜深夜 ＜NHK総合＞
歌唱曲：
「あなたとトゥラッタッタ♪」
「うれしい！たのしい！大好き！」
「大阪LOVER」
「決戦は金曜日」
「ここからだ！」
「東京 magic hour」
※50音順
