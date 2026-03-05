『ジョジョ』ジョニィ＆ジャイロ、anan表紙を飾る 付録に「スティール・ボール・ラン」特製ステッカー
アニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』の主人公であるジョニィ・ジョースターとジャイロ・ツェペリが、11日発売の女性グラビア週刊誌『anan』2487号スペシャルエディションの表紙を飾る。
【動画】新主人公のジョニィ＆ジャイロ登場！公開された『ジョジョ』第7部PV
本作は、2012年よりテレビアニメが放送された『ジョジョの奇妙な冒険』。ジョナサン・ジョースターとディオ・ブランドーの因縁が世代を超え舞台を変えて描かれ、これまで原作第6部に当たる『ストーンオーシャン』までがアニメ化されてきたが、今月、ついに『スティール・ボール・ラン』（原作第7部）のアニメが配信される。
1890年のアメリカを舞台に、物語は、人類史上初となる乗馬による北米大陸横断レース「スティール・ボール・ラン」の開催とともに幕を開ける。そんな前人未到のレースに挑む、主人公ジョニィとジャイロの2人がスペシャルエディション表紙に登場する。
慢心が原因で半身不随になってしまった元天才騎手ジョニィと、謎の鉄球でジョニィを魅了するジャイロ。表紙は、2人がレースに見出す“希望”や、ゴールに向かおうとする“意志”を、鋭く力強い表情で表現している。格調高い『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズに寄り添う、高級感あるニス加工で仕上げられた。
特集では、制作スタッフやキャストインタビューを収録。ジョニィを演じる坂田将吾とジャイロを演じる阿座上洋平は、作品世界を彷彿させる“ジョッキー感”や“貴族”を感じるようなスタイリングで登場する。
さらに、ジョニィやジャイロと同じくレースに参加するディエゴ・ブランドーを演じる石川界人、レースのプロモーターを務めるスティーブン・スティールとその妻ルーシーを演じる三宅健太と高橋李依は、演じたキャラクターへの思いや、作品の魅力について語った。
『ジョジョの奇妙の冒険』アニメーションシリーズの全てのシリーズ構成を務めている小林靖子氏はロングインタビューで登場。アニメとしてのジョジョの楽しみ方やこだわりを明かし、長年シリーズを手がけてきた小林氏だからこそ話せる、作品への向き合い方についてたっぷり語った。脈々と継がれる『ジョジョの奇妙な冒険』という大河を、それぞれがどのように受け止めて挑んだのか、その熱量が感じられるインタビューとなる。
表紙に登場する描き下ろしのジョニィとジャイロの2人が、オリジナルデザインでステッカーにも登場。表紙にはない全身のジョニィとジャイロもそれぞれソロで描かれ、ステッカーは1：1.618に近似の比率で作製されたこだわりの一品となっている。なお、特製ステッカーは、スペシャルエディションのみに付く。
今号は、恒例の「最先端の暮らし」特集。通常版の表紙はSixTONESの松村北斗と森本慎太郎が登場する。
