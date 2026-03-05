『コウペンちゃん』4月5日から放送時間が変更 朝8時に引っ越しで第3弾PV解禁
アニメ『コウペンちゃん』の放送時間が変更となることが発表された。テレビ朝日系全国24局ネットにて4月5日より毎週日曜午前8時28分から、毎週日曜午前8時に引っ越しとなる。あわせてアニメ第3弾PVも解禁された。
【動画】放送時間が変更！公開された『コウペンちゃん』第3弾PV
『コウペンちゃん』は、日常の些細な事を肯定してくれるコウテイペンギンのあかちゃんの『コウペンちゃん』の日常を描いた物語。いっぱいいて、どこにでもいるのであなたのそばにもいるかも…可愛らしい仕草と優しいことばに癒される、SNSを中心にLINEスタンプや書籍・グッズなどで大人気のキャラクターとなっている。
【キャスト】
コウペンちゃん：齋藤彩夏
邪エナガさん：齋藤彩夏
大人のペンギンさん：國立幸
アデリーさん：間島淳司
教えてくれるタイプのシロクマさん：一条和矢
