YOASOBIがASICSとコラボレーション シューズ、フーディーなど6アイテム発売へ
YOASOBIが、日本発のスポーツブランドのASICSとのコラボレーションを発表した。
【写真】クールな着こなし！ikuraのコラボアイテム着用画像
ASICSのライフスタイルカテゴリー“ASICS SportStyle”とのコラボレーションとなり、シューズ、ニットジャケット、ニットパンツ、フーディー、ロゴキャップ、ロゴソックスの全6アイテムが19日より発売される。YOASOBIの2人がコンセプト検討から製品開発まで長期にわたって深く関わり、ASICSの開発者、デザイナーらと活発に議論しながらプロダクトの完成度を研ぎ澄ませたという。「自分たちで決めていないディテールがひとつもないほどこだわって作り込みました」と語るアイテムは、ASICS SportStyleのロゴとYOASOBIロゴをマッシュアップした、今回のコラボレーションのためだけの限定ロゴがあしらわれるなど、特別感あふれるデザインとなっている。
コラボレーションアイテムは、アシックスオンラインストア、YOASOBI Online Storeでの販売を予定しているほか、シューズについてはYOASOBIオフィシャルファンクラブ『YOA'S』有料会員向け抽選販売も予定している。
さらに、今回のコラボレーションアイテム発売を記念して、東京・ASICS FLAGSHIP HARAJUKUでは14日から29日の期間にて、YOASOBIとASICS SportStyleの世界観をかけ合わせた店頭装飾を展開する予定となっている。
AyaseのYouTubeチャンネルでは、コラボレーションムービー（ショート）も公開中。コラボレーションアイテムをまとった2人のクールな姿が収められている。
■YOASOBI・Ayase コメント
今回、自分たちで決めていないディテールがひとつもないほどこだわって作り込みました。全体的にスポーティーでデジタルな空気感をまとった仕上がりになっていますが、これはデザインでYOASOBIサウンドの世界観を表現したいという想いからです。ただ、そうした尖った部分がありつつも、ikuraさんの普遍的で可憐な歌声のニュアンスも盛り込みたいと、まるでシューズが洋服をまとっているような装飾にも挑戦してみました。独特なカラーリングも含め、YOASOBIらしさを再現できたのではないかと思っています。
■YOASOBI・ikura コメント
今回、ASICSとのコラボレーションでシューズとアパレルを作製させていただきました。シューズのチューブ部分とかものすごくカワイイですよね。いろいろな素材を組み合わせている遊び心やカラーリングもYOASOBIの音楽っぽさが表現されているというか。これらを身に着けることで皆さんの気分が上がってくれたらいいなって思っています。私たちの「好き」を詰め込んだアイテムなので、これを皆さんの「好き」にしてもらえたらすごくうれしいです。
