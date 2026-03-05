女性4人組アイドル「ももいろクローバーZ」の佐々木彩夏（29）が5日、結婚を発表した。

自身のインスタグラムで「いつも温かい応援本当にありがとうございます」と書き出し、「私事ではありますが、この度結婚することになりました」と報告。「こうして人生の節目を迎えられるのも、これまで支えてくださったみなさんのおかげです」と感謝の言葉をつづった。

関係者によると、相手は一般男性。佐々木は妊娠しておらず、今後も仕事を続ける。「これからも感謝の気持ちを忘れずに今まで以上に頑張ってまいりますので、引き続き応援していただけたら嬉しいです。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけ、直筆の名前を添えた。

この日は天赦日、一粒万倍日、寅の日、大安と4つの吉日が重なる、いわゆる最強開運日。特に「天がすべての罪を許すという最上の吉日」とされる天赦日は、この日が今年初めてだった。それだけに、この日に合わせて続々とおめでたい発表があった。

ニッポン放送の東島衣里アナウンサー（35）もこの日、結婚を発表した。インスタグラムで「春の日差しに包まれた本日入籍いたしました」と報告。6日の「中川家 ザ・ラジオショー」であらためて生報告することを明かした。

また富山チューリップテレビの橋本星奈アナウンサー（31）もこの日、自身のXで結婚を発表した。結婚後も名字は変えないという。「仕事は変わらず「橋本星奈」として頑張っていきますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

挑戦とリセットに最適と言われる天赦日に、新たな門出の報告もあった。女優の檀れい（54）はこの日、所属する太田プロダクションを退所し、独立することをインスタグラムで発表。「“一度きりの人生、思う存分生きていきたい 挑戦を恐れず 自分の足で歩み 成長していきたい”私の心の中にあるそんな想いが次の私の新しい一歩となりました」と、今後の人生への決意をつづっていた。