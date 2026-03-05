Image:Amazon.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2026年3月3日（火）0時から3月5日（木）23時59分まで｢Amazon新生活先行セール｣を開催中。

現在、◯や◯など、最大読込900MB/s・書込800MB/sの超高速通信を実現した、SUNEAST（サンイースト）の「microSD Express Card GIGA+ 1TB」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

SUNEAST microSD Express 1TB 最大読込転送速度900MB/s 最大書込転送速度800MB/s 次世代技術microSDカード Switch2動作検証済み Class10 U3 V30 UHS-I A1 海外パッケージ 31,120円 （5％オフ） Amazonで見る PR PR

microSDなのにSSD級。最大900MB/sの次世代ストレージ「microSD Express Card GIGA+ 1TB」がお買い得！

SUNEAST（サンイースト）の「microSD Express Card GIGA+ 1TB」は、最大読込900MB/s・書込800MB/sの超高速通信を実現。容量1TBに加え、Switch2対応や国内メーカーによる5年保証も備えた次世代ストレージが5％オフとお買い得です。

本製品は、次世代規格であるmicroSD Expressを採用した高速ストレージです。最大の特長は、最大読込速度900MB/s、最大書込速度800MB/sという圧倒的なデータ転送速度。従来のmicroSDカードと比べて大幅に高速化されており、動画データや大容量ゲームデータの読み書きもスムーズに行えます。

microSDサイズでありながら、SSD並みの通信速度を実現しているのがポイント。大容量データを扱うガジェット環境において、ストレージのボトルネックを減らしてくれる存在です。

次世代ゲーム機「Switch2」に対応。1TBの大容量と5年保証の安心感も◎

容量は1TBと大容量。ゲームデータや4K動画、写真データなどをたっぷり保存できます。さらに、次世代ゲーム機「Switch2」に対応している点も見逃せません。ゲームのダウンロードデータが大型化する中で、ストレージの拡張手段としても有力な選択肢になりそうです。

加えて、国内ブランドならではの安心感として5年間の長期製品保証が付帯。最新技術を採用しながら、長く安心して使える設計になっています。速度・容量・信頼性のバランスを重視するなら、注目しておきたいmicroSDカードです。

最大読込900MB/s・書込800MB/sのSSD級スピードに、容量1TBとSwitch2対応を備えた次世代「microSD Express Card GIGA+ 1TB」。5年間の長期保証もあり、安心して使える高速ストレージです。

SUNEAST microSD Express 1TB 最大読込転送速度900MB/s 最大書込転送速度800MB/s 次世代技術microSDカード Switch2動作検証済み Class10 U3 V30 UHS-I A1 海外パッケージ 31,120円 （5％オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞SUNEASTのアイテム一覧はこちら

なお、上記の表示価格は2026年3月5日15時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！節約便利機能｢PLUG Wishlist｣無料です

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

＞＞ウォッチリストの使い方について

Source:｢Amazon新生活先行セール｣