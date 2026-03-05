【「春のDMM GAMES FESTIVAL」キャンペーン】 開催期間：3月5日12時～4月6日17時59分

EXNOAが運営するDMM GAMESにおいて、3月5日より「春のDMM GAMES FESTIVAL」キャンペーンが開催されている。開催期間は4月6日17時59分まで。

期間中、「毎日DMMポイントがもらえる＆現金100万円が当たるチャンス」や「毎日最大10,000DMMポイントが当たるルーレット」など5つのキャンペーンが開催される。

【キャンペーン1】毎日DMMポイントがもらえる＆現金100万円が当たるチャンス

ゲームをプレイ後、キャンペーン特設サイトを訪問するとスタンプが手に入る。スタンプ獲得毎にDMMポイントが必ずもらえる。さらにスタンプを5個集めると現金100万円当選キャンペーンへの応募が可能になる。

なお、獲得したスタンプは特設サイト内のスタンプカードで確認できる。

※ゲームプレイ後、特設サイトへの訪問がなかった場合はスタンプが付与されません。

【キャンペーン2】毎日最大10,000DMMポイントが当たるルーレット開催

ゲームログインやピックアップタイトルのゲームを遊ぶともらえるルーレットメダルを集めて、最大10,000DMMポイントがもらえるルーレットに挑戦できる。

賞品リスト

1等：10,000DMMポイント(毎日20名に当たる)

2等：250DMMポイント(毎日500名に当たる)

3等：15DMMポイント(毎日10,000名に当たる)

4等：5DMMポイント(毎日120,000名に当たる)

5等：500DMMポイントが抽選で1,500名に当たる抽選券1枚

【キャンペーン3】キャンペーン参加で約10,000円以上のゲーム内アイテムがもらえる

期間中、協賛ゲームをプレイすると、プレイしたゲーム内で使える「10連ガチャチケット」や「レアキャラ確定チケット」など、特典アイテムがもれなくもらえる。

【キャンペーン4】20人に1人へ10%ポイントバック

期間中、キャンペーンに参加してDMM GAMESでDMMポイントを消費すると、抽選で20人に1人へ10%分のポイントが還元される。ただし、最大3,000DMMポイントまで。

【キャンペーン5】指定デバイスプレイでDMMポイントをゲット

スマートフォン（ブラウザ版）、DMM GAMES STORE（Androidアプリ）版、DMM GAMES PLAYER版アプリで対象ゲームを遊ぶとルーレットがまわせるスタンプが手に入る。また、50DMMポイントの抽選に自動的に参加できる。

※50DMMポイントは、各デバイスでの抽選でそれぞれ2万名へのプレゼント

※異なるデバイスでの重複当選あり

