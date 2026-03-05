DMMポイントがもらえる「春のDMM GAMES FESTIVAL」キャンペーン開催ゲームプレイでもらえるスタンプを集めれば現金100万円当選のチャンスも
EXNOAが運営するDMM GAMESにおいて、3月5日より「春のDMM GAMES FESTIVAL」キャンペーンが開催されている。開催期間は4月6日17時59分まで。
期間中、「毎日DMMポイントがもらえる＆現金100万円が当たるチャンス」や「毎日最大10,000DMMポイントが当たるルーレット」など5つのキャンペーンが開催される。
【キャンペーン1】毎日DMMポイントがもらえる＆現金100万円が当たるチャンス
ゲームをプレイ後、キャンペーン特設サイトを訪問するとスタンプが手に入る。スタンプ獲得毎にDMMポイントが必ずもらえる。さらにスタンプを5個集めると現金100万円当選キャンペーンへの応募が可能になる。
なお、獲得したスタンプは特設サイト内のスタンプカードで確認できる。
※ゲームプレイ後、特設サイトへの訪問がなかった場合はスタンプが付与されません。
【キャンペーン2】毎日最大10,000DMMポイントが当たるルーレット開催
ゲームログインやピックアップタイトルのゲームを遊ぶともらえるルーレットメダルを集めて、最大10,000DMMポイントがもらえるルーレットに挑戦できる。
賞品リスト
1等：10,000DMMポイント(毎日20名に当たる)
2等：250DMMポイント(毎日500名に当たる)
3等：15DMMポイント(毎日10,000名に当たる)
4等：5DMMポイント(毎日120,000名に当たる)
5等：500DMMポイントが抽選で1,500名に当たる抽選券1枚
【キャンペーン3】キャンペーン参加で約10,000円以上のゲーム内アイテムがもらえる
期間中、協賛ゲームをプレイすると、プレイしたゲーム内で使える「10連ガチャチケット」や「レアキャラ確定チケット」など、特典アイテムがもれなくもらえる。
【キャンペーン4】20人に1人へ10%ポイントバック
期間中、キャンペーンに参加してDMM GAMESでDMMポイントを消費すると、抽選で20人に1人へ10%分のポイントが還元される。ただし、最大3,000DMMポイントまで。
【キャンペーン5】指定デバイスプレイでDMMポイントをゲット
スマートフォン（ブラウザ版）、DMM GAMES STORE（Androidアプリ）版、DMM GAMES PLAYER版アプリで対象ゲームを遊ぶとルーレットがまわせるスタンプが手に入る。また、50DMMポイントの抽選に自動的に参加できる。
※50DMMポイントは、各デバイスでの抽選でそれぞれ2万名へのプレゼント
※異なるデバイスでの重複当選あり
