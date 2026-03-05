【マンガ・カ・ケール】 3月31日17時 販売終了 【マンガ・ヨメール】 3月31日17時 サービス終了

グランゼーラは、3月31日17時をもってマンガ作成ツール＆マンガ生成アドベンチャー「マンガ・カ・ケール」の販売およびマンガ投稿サイト「マンガ・ヨメール」のサービスを終了する。

「マンガ・カ・ケール」は2018年1月26日にPlayStation Vita版、同年6月19日にプレイステーション 4版が配信された。マンガ投稿サイト「マンガ・ヨメール」は、「マンガ・カ・ケール」で制作されたマンガを投稿・閲覧できるサイトとして、たくさんの創作活動が生まれる場となった。

「マンガ・カ・ケール」販売終了について同社は、ゲーム機の世代交代や「マンガ・ヨメール」の運営委託先の業種変更の影響などもあり、サービスの継続および「マンガ・カ・ケール」で告知されていたファンタジーアセット等の素材追加アップデートが難しい状況となったことを理由に挙げている。また、後継の「マンガ・カ・ケール2（仮称）」の企画や試作などが進められていたが、世の中における画像制作のプロセスの大幅な変化などもあり、「マンガ・カ・ケール」で満たせる役割やユーザーに提供できる価値をこれ以上膨らませることができないとの考えに至ったという。

【「マンガ・カ・ケール」制作スタッフ一同より】

「マンガ・カ・ケール」は、PlayStation Vita版を2018年1月26日に、プレイステーション 4版を同年6月19日に配信開始して以来、約8年間にわたり多くのお客様にご愛顧いただきました。

また、マンガ投稿サイト「マンガ・ヨメール」は、「マンガ・カ・ケール」で制作されたマンガを投稿・閲覧できるサイトとして、サービス開始とともに多彩で魅力的な作品が数多く集まり、たくさんの創作活動が生まれる場となりました。

これまでに投稿いただいた作品は8,000点を超え、ユーモアあふれる作品、心に残るストーリー、細部まで情熱を込めて描かれた作品など、どれも魅力にあふれていました。

さらに、ツールの機能を隅々まで使いこなし、開発スタッフの想像を超える技法を駆使した作品や、ハウツーマンガなどの投稿も数多く寄せられました。お客様の自由な発想から生まれた数々の作品に、心より深く敬意を表します。

しかしながら、サービス開始から年月が経過し、ゲーム機の世代交代、また、マンガ・ヨメールの運営委託先の業種変更の影響などもあり、サービスの継続、および、「マンガ・カ・ケール」でお知らせしておりましたファンタジーアセット等の素材追加アップデートが難しい状況となってしまいました。

また、後継の「マンガ・カ・ケール2（仮称）」の企画や試作などを進めておりましたが、世の中における画像制作のプロセスの大幅な変化などもあり、「マンガ・カ・ケール」で満たせる役割、皆さまにご提供できる価値をこれ以上膨らませることができないとの考えに至りました。

お伝えしておりました計画を実現できないまま、サービス終了を迎えることとなり、心よりお詫び申し上げます。楽しみにお待ちいただいていた皆さまには、改めて深くお詫び申し上げます。

長きにわたり両サービスをご利用いただき、作品を通じて盛り上げてくださったすべてのお客様に、スタッフ一同、心より深く感謝申し上げます。誠にありがとうございました。

PS4/PS Vita用「マンガ・カ・ケール」とは

マンガ作成ツール＆マンガ生成アドベンチャー「マンガ・カ・ケール」は誰もが手軽にマンガを作成・発信できるゲーム。絵が苦手という人でも、キャラクター、アイテム、吹き出し、効果線、背景を選んで配置するだけで、誰でも簡単に本格的なマンガを作ることができる。

マンガのストーリーや設定を考えるのが苦手という人には、コミックアドベンチャーをプレイしているだけでマンガの第1話が生成される「第1話ジェネレーター」を搭載。

マンガ投稿サイト「マンガ・ヨメール」とは

マンガ作成ツール＆マンガ生成アドベンチャー「マンガ・カ・ケール」で作成したマンガをゲーム内から投稿できるマンガ投稿サイト。

投稿されたマンガはWeb上で、誰でも閲覧が可能なため、自作のマンガを世界中に向けて配信することができる。4コママンガや長編マンガなど、思い思いの作品を投稿することが可能た。

(C)Granzella Inc. All rights reserved.