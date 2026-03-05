WBC開幕戦はオーストラリアが2HRで完勝

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が5日、東京ドームで開幕した。1次ラウンド・プールCでは、オーストラリア代表がチャイニーズ・タイペイに3-0で勝利する幕開けとなった。3人による継投策がハマった中、7回から登板したジョン・ケネディ投手に日本の野球ファンは思わず笑顔になった。

投手戦の重苦しい展開だったが、5回に豪州は無死一塁からロビー・パーキンスの大会第1号となる右中間2ランで先制した。2-0で迎えた7回、マウンドには3人目の左腕ケネディが上がった。気持ちを高める登場曲。場内に流れたのは、AKB48の「フライングゲット」だった。

他の選手たちはいわゆる洋楽を採用するなか、ケネディだけは日本の“国民的ソング”で登場。東京ドームのファンやNetflixで観戦していた野球ファンも思わず反応し、「登場曲フライングゲットでワロタ」「フライングゲットなつかしいなw」「戸惑ってる」「なつかしいなw」「え、なんで!?!?」「フライングゲット流れたの何かと思ったら登場曲らしいの草」「CM明けにドームで流れてるのがフライングゲットw」などと反響が寄せられた。

登場曲の後押しもあってか、ケネディは7〜8回をゼロに抑えた。最終9回は1死一、二塁の大ピンチを背負ったもののどうにか切り抜け、大会初セーブを挙げている。（Full-Count編集部）