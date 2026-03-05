フジ小澤陽子アナ、2歳娘と「初めて一緒に手作りできた」ひな祭り料理公開「豪華で美しい」「つまみ食いするの可愛すぎ」と反響
【モデルプレス＝2026/03/05】フジテレビアナウンサーの小澤陽子が、3月5日までに自身のInstagramを更新。娘と一緒に作ったひな祭り料理を公開した。
【写真】34歳フジアナ「つまみ食い泥棒」彩り豊かなひな祭り料理つまみ食いする2歳娘
小澤アナは「初めて一緒に手作りできた3回目のひな祭り ひしもち風ごはん！」と記し、娘と作った料理の写真を投稿。桃の節句にひな人形とともに飾るひし餅をイメージし、ひし形に押し固めたご飯の上に錦糸卵やいくら、きゅうりなどをトッピングした華やかな料理を披露した。
「うーーん、っぽく見えるかなぁ… 美味しかったから良しとしよう！！」と感想をつづり、この日は「今年2回目の、平日に3人揃った貴重な夕飯ー！」と説明。また「＃つまみ食い泥棒」「＃中々写真を撮らせてくれない3回目の雛祭り」と添え、ひな祭り料理を作っている最中につまみ食いをする娘の微笑ましい姿なども載せていた。
この投稿は「豪華で美しい」「盛り付けのセンスが抜群」「つまみ食いするの可愛すぎ」「ほっこりする」と反響を呼んでいる。
小澤アナは2015年に同局に入社。2022年11月に「全力！脱力タイムズ」（毎週金曜よる11時〜）の放送内で結婚を発表し、2024年2月13日に出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】34歳フジアナ「つまみ食い泥棒」彩り豊かなひな祭り料理つまみ食いする2歳娘
◆小澤陽子アナ、娘と手作りしたひな祭り料理披露
小澤アナは「初めて一緒に手作りできた3回目のひな祭り ひしもち風ごはん！」と記し、娘と作った料理の写真を投稿。桃の節句にひな人形とともに飾るひし餅をイメージし、ひし形に押し固めたご飯の上に錦糸卵やいくら、きゅうりなどをトッピングした華やかな料理を披露した。
◆小澤陽子アナの投稿に「豪華で美しい」と反響
この投稿は「豪華で美しい」「盛り付けのセンスが抜群」「つまみ食いするの可愛すぎ」「ほっこりする」と反響を呼んでいる。
小澤アナは2015年に同局に入社。2022年11月に「全力！脱力タイムズ」（毎週金曜よる11時〜）の放送内で結婚を発表し、2024年2月13日に出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】