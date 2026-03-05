【UNIQLO：Cのグリーン】がおしゃれ！ 大人のこなれ見えに♡「新作アイテム」

いつもついベーシックカラーを選びがち。そんな大人世代に試してほしいのが、深みのあるグリーンです。鮮やかなカラーが苦手な人でも気負わず取り入れやすく、黒・紺・グレー・白などと好相性なのも魅力。そこで今回ピックアップするのは、深みグリーンを採用した【UNIQLO : C（ユニクロ：シー）】の「新作アイテム」です。こなれ見えを狙えるワンピースやバッグで、おしゃれを更新できるかも。

深みグリーンが映えるシャツワンピ

【ユニクロ】「コットンボリュームスリーブワンピース」 \4,990（税込）

落ち着きのある深みグリーンが印象的なシャツワンピース。ウエストベルト付きで一枚でもメリハリを出しやすく、春コーデで活躍の予感。ベストやジーンズなどを合わせて、レイヤードを楽しむのもおすすめです。バルーンシルエットで体のラインを拾いにくいのもポイント。

バッグで気軽にグリーンを投入

【ユニクロ】「ドローストリングバッグ」\2,990（税込）

ワンピースやシャツスタイルに合わせるだけで、全体の印象がぐっと洗練されそうな深みグリーンのバッグ。主張しすぎない色味だから、40・50代も取り入れやすいのが魅力です。開口部は巾着のように絞ることができ、ほどよくカジュアルな雰囲気に。ハンドバッグにもショルダーバッグにもなる2WAY仕様。モノトーンコーデのさりげない差し色としても使えそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@shocogram__様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M