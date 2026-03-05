1.粗相をしてしまう

ビーズクッションは、包まれるようなその感触に癒され、虜になってしまう人は多いようです。しかし、中にビーズを使用しているため、猫砂の感覚にも似ています。そのせいか、猫がビーズクッションの上でおしっこをしてしまうことがあるようです。

猫は毛玉を吐くことがありますが、ビーズクッションの上でくつろいでいるうちに嘔吐してしまうこともあります。

ビーズクッションのカバーは洗濯できるものが多いですが、クッション自体は洗濯不可のものがほとんど。中まで猫のおしっこがしみ込んでしまったビーズクッションは廃棄するしかありません。

2.ビーズを誤飲する

猫は、ビーズクッションで爪とぎをしてしまうこともあります。その際、生地が破れて中のビーズが出てきてしまい、それを誤飲する危険性もあるので注意が必要です。

猫のいる部屋でビーズクッションを使いたい場合は、カバーに強度のあるものを選ぶといいでしょう。ペットと一緒に使えるという商品もあり、破れにくくなっているようです。

中のビーズを補充する際も、落ちたビーズを猫が口にしてしまう恐れがあるため気をつけましょう。

3.顔を埋めて窒息の危険も

人間をダメにするビーズクッションは、猫もダメにしてしまうようです。猫のお気に入りの寝床になってしまい、飼い主さんが使えないというのも猫あるあるかも知れませんね。

しかし、高齢猫の場合は顔を埋めて寝てしまうと、窒息の恐れもあります。鼻や口が塞がれてもすぐに動けないことがあり、注意が必要です。

猫のいる部屋でビーズクッションを安全に使うには？

猫の粗相を予防するには、ビーズクッションのカバーを防水仕様のものにしましょう。猫は、トイレが汚れていたり、猫砂やトイレのサイズが気に入らないとトイレ以外で粗相をしやすくなります。トイレをいつも清潔に保ち、猫が使いやすいようにしておくのも粗相を予防するひとつの方法です。

猫の爪とぎは余分に用意しておき、猫がいつでも爪をとげるようにしておきましょう。猫の爪も切っておくと、ビーズクッションで爪とぎをされても爪が引っかかりにくくなります。

猫がビーズクッションを使っているとき、思わぬ事故を防ぐためにも、飼い主さんはそばで見守ってあげてください。猫だけになってしまう場合は、ビーズクッションは片づけておいた方が安心です。

まとめ

一度座ったらもう立てない…そんな座り心地の良いビーズクッションは、猫にとってもリラックスできる場所のようです。

猫と一緒に使うには、デメリットもあります。汚れや危険を回避できるよう対策して使用しましょう。