「弟へのお下がり目的でしょ？」卒業式にパンツスーツの娘を見たママ友。勝手な“同情”に、私が返した言葉とは

卒業式にパンツスーツで参加した娘。それを見たママ友から「弟へのお下がり目的？ 強制させてかわいそう」と勝手な同情が……。娘の「好き」を守るため、母が放った痛快な一言とは？ 筆者の友人が体験談を語ってくれました。

ボーイッシュな娘が選んだ、とっておきの卒業式コーデ

小学6年生の娘は、ボーイッシュなスタイルが大好き。

髪はいつも刈り上げのショートで、普段着も動きやすいズボンばかりです。

卒業式の服も当然のように「ネクタイとパンツのかっこいいのがいい」と主張。

そんな娘のために、私はネットを駆使して、娘に似合うシルエットがきれいなガールズ用のパンツスーツを見つけ出しました。

「これ、最高！」

と、鏡の前でポーズを決める娘を見て、私も当日を楽しみにしていました。

ママ友が放った、耳を疑う“勝手な同情”

しかし卒業式当日、クラスのママAさんの一言に耳を疑いました。

スーツ姿の娘を見るなり近寄ってきて、

「ねぇ、卒業式くらいスカートはかせてあげたら？」と言ったのです。

余計なお世話だなと思いつつ、「娘がこのスーツを気に入っているから」と笑顔で返しました。

すると、Aさんは信じられない一言を放ったのです。

「いくら弟くんにお下がりできるからって、ハレの日にまで男の子の格好を強制するのはかわいそうよ」