開幕ゲームはオーストラリアが勝利

野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が5日、東京ドームで開幕した。1次ラウンド・プールCのオープニングゲームで、オーストラリアが3-0で台湾を下して白星発進。Netflix中継では野球アニメの名曲が流れ、ファンから様々な声が上がった。

ついに始まったWBC。日本代表「侍ジャパン」が連覇を目指す今大会、大会応援ソングはB’zの稲葉浩志がカバーした「タッチ」だ。

「タッチ」は人気アニメ「タッチ」のオープニングテーマ曲で、岩崎良美の20枚目のシングルとして1985年（昭和60年）3月にリリース。Netflixの開幕ゲーム中継ではオープニングに加え、試合終了後のハイライト放送時に稲葉の「タッチ」が流れ、X上のファンも歓喜の声を上げた。

「WBCのハイライト稲葉さんのタッチ流れるのアツすぎる」

「ハイライトでタッチのフルバージョン聴けた〜」

「稲葉タッチ超かっこいいんだけど！！！」

「稲葉さんのタッチが良すぎるな」

「WBC、随所で流れてくる稲葉版タッチが耳に残るな」

「稲葉浩志のタッチが強すぎて、話が何も入ってこない」

侍ジャパンは6日の台湾戦が初戦。10日のチェコ戦前には、稲葉による「タッチ」のライブパフォーマンスが行われる。



（THE ANSWER編集部）