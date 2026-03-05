

つばきファクトリー

ハロー！プロジェクトに所属するつばきファクトリーが、 3月4日に昭和女子大学人見記念講堂（東京）で一夜限りのバンド編成によるスペシャルライブ『つばきファクトリーBAND LIVE 2026 SPRING「IGNITION」』を行った。2月22日のメジャーデビュー日に合わせ、毎春、開催されている一日だけのスペシャルライブ（メジャーデビューは 2017年2月22日／結成は2015年4月29日）。2023年の結成6周年ライブ以降、バンド編成が定番となり、今ではつばきファクトリーの春の風物詩としてファンの間で根付いている公演だ。本レポートは15時45分から行われた１回目の模様をお届けする。

【写真】熱いパフォーマンスで魅了するつばきファクトリー

今年の公演は“IGNITION（＝点火）”がテーマ。その名に恥じないような、今回は初となる全編バンド編成で展開され、 バンドサウンドによる生楽器のダイナミズムとグルーヴ感、メンバー10人のボーカルが相成り、会場に訪れたファンの心に火をつけるような熱いライブとなった（昨年加入した新メンバーの西村乙輝は長期休養中のため欠席）。また、ライブ冒頭のMCでは、前日 3 月 3 日に、今秋ツアーをもってグループおよびハロー！プロジェクトからの卒業を発表した秋山眞緒が「大切な場所から離れるということは簡単な決断ではなかったですが、いろんなことにチャレンジして失敗して、みんなに恥じないように進み続けられるように頑張っていきたい」と今の率直な思いを語る一幕もあった。

メンバーカラーを取り入れた黒いロックテイストな衣装を着たメンバーがステージに登場すると、ライブはメジャーデビューシングル『初恋サンライズ』でスタート。疾走感のあるイントロが会場に流れると、 同曲はバンド編成では初披露ということもあり、ファンからは歓声が巻き起こる。 曲中にメンバーがジャンプをする“サンライズジャンプ”のパフォーマンスでは、今日という日を楽しむ準備万端と言わんばかりに笑顔いっぱいのジャンプ！ ファンだけでなく、メンバーのボルテージも一曲目から最高潮に達していた。その後セカンドアルバムに収録されているロックナンバー『マサユメ』 や、春らしい爽やかな曲調の『春恋歌』を立て続けにパフォーマンス。『春恋歌』は昨年のバンドライブではアコースティック Ver.が披露されたが、今回はロックチューンにチェンジ。 今日だからこその楽曲アレンジでオーディエンスを盛り上げていく。

最初の MC では、リーダーの谷本安美が「つばきファクトリー BAND LIVE 2026 SPRING「IGNITION」にようこそ！」と挨拶。メンバーそれぞれが自己紹介をしていく。メンバーの挨拶後、小野瑞歩が「タイトルの“IGNITION”にふさわしい、熱いライブにしますので最後までついてきて下さいね！」と会場を煽り、再びライブのターンへ。最初は、先日 2 月 22 日のメジャーデビュー9 周年記念日にミュージックビデオが公開された新曲 『純愛クラッシャー』をファンの前で初パフォーマンス。 同曲は切なくも強い感情を描いた歌詞の世界観が特徴的で、 メンバーも「幸せになれない、、、らしさの 1 つが詰まった楽曲」（小野）、「少し今回も拗らせてる感じですね」（福田真琳）と、それぞれのブログで聴きどころを語るなど、つばきファクトリーらしさが凝縮された一曲に仕上がっている。また、『儚い中にも芯があり、まるでつばきの花のようなみんなの表情に注目！』（河西結心）、『つばきらしい儚く柔らかい MV になっています！』とメンバーもブログを通じて魅力をアピールしており、公開中のミュージックビデオも早くも話題に。こちらの新曲『純愛クラッシャー』は、5日から先行配信が予定されている。

その勢いのまま、『雪のプラネタリウム』（バンド編成では初披露） 、 『笑って』と、グループの黎明期のナンバーを歌い上げていく。 MC を挟み、ここからはバンドライブならではといえるアコースティックアレンジが施された楽曲をシャッフルメンバーで披露していくターンに。 小野田紗栞の「今回はつばきファクトリーの四季折々の楽曲を、それぞれ違ったテイストで楽しんでいただきたいと思います」というコメントで、今日だからこその時間がスタートする。トップバッターは小野、福田、豫風瑠乃、石井泉羽が、冬をテーマに『抱きしめられてみたい』を披露。冬らしい切なさを感じさせるメロディがシャンソンテイストにアレンジされており、4 人の紡ぎ出す歌声が、楽曲の持つ世界観にさらなる深みを与えていく。

続く春では、シティーポップ系に演出された『七分咲きの続き』を小野田、河西、村田結生がパフォーマンス。夏は谷本、 秋山、 土居楓奏がスウィング・ジャズ風にアレンジされた『シークレットサマー』を披露する。各メンバーが曲調、四季に合わせて、 それぞれの楽曲が持つ新しい一面を引き出し、グループとしての進化を体現していく。また、春と夏のパートでコーラスとして参加した小野と福田の奏でるハーモニーが、曲や歌詞にさらなる広がりを加味していたのも印象的だった。会場の熱視線も冷めやらぬ中、秋をテーマにバンドライブらしくハードロック系に仕上げられた『月夜のパ・ド・ドゥ』を全員でパフォーマンス。ステージは続き、最後はバンドライブでは定番となった『光のカーテン』 で締めくくった。 ステージスキルはもちろんだが、グループの歴史の中で四季をテーマにした数々の楽曲を歌い継いできた彼女たちだからこそ魅せられるターンだったと言えるだろう。

また『光のカーテン』では、1 番をグループからの卒業を発表している秋山がソロでパフォーマンス。 2 番からは各メンバーが順番に登場し、 ラストは秋山を囲むようにメンバーが円を作りあげていく。過去のバンド公演でも、 浅倉樹々や新沼希空、八木栞といった卒業を控えていたメンバーが歌った楽曲だ。 また、秋山がステージに登場した際、秋山のメンバーカラーの赤色に染まった光景も感動的だった。

MC では、そんなアコースティックアレンジターンをメンバーが振り返っていく。 春をテーマに歌った村田は、一緒に歌ったメンバーのメンバーカラーが桜っぽいと語り「会場のサイリウムが桜みたいでした。日本一早く桜が咲いた場所です！」と笑顔を見せる。ソロで『光のカーテン』を歌った秋山は「ドキドキしたけど、泣き虫の私がリハーサルから一度も泣いてない」と話すも、「本番では感極まって少し涙目になってしまった」と振り返っていた。

MC 後は、生バンド演奏で映える、 つばきファクトリーが誇るファンク曲のノンストップメドレがスタート。『鼓動 OK？』『表面張力〜Surface Tension〜』『アタシリズム』を歌い上げ、 つばきファクトリーが放つ極上のファンクグルーヴにファンも自然と心が躍りだし、声援もヒートアップ。 『鼓動 OK？』では秋山と村田が間奏のダンスで盛り上げるなど、ライブは後半戦に向け、熱気を帯びていく。メンバーは「ここからは後半戦です！まだまだ盛り上がっていけますか？」と煽り、 秋山が『全員かかって来い！』と叫ぶと会場からは大歓声が巻き起こる。ここからは、つばきファクトリーのライブといえばのアップチューンナンバーの大攻勢。『妄想だけならフリーダム』『今夜だけ浮かれたかった』『三回目のデート神話』『アドレナリン・ダメ』と一気にたたみかけ、本編は終了となった。

ファンからのアンコールを受け、10人は再びステージへ上がり『大好きなのに、大好きだから』を披露。間奏部分ではファンからの“WOO〜WOO〜”の大合唱が起こり、メンバーとファンが同じ時間を共有し、 特別な空間を作り上げていく。歌唱後はメンバーがファンへ向けた。感謝の気持ちとイベントの感想を口にする。朝に大好きないちごを食べてきたという村田は「みなさんのコールに負けないくらい“ベリーストロング”でした！」とストロベリーとストロングをかけたダジャレを披露し、会場を盛り上げる。また、「つばきファクトリーの楽曲はバンドアレンジ映えがすごい！その曲を歌えていることが嬉しい」と語る。

豫風はバンドライブならではの空気感にふれ「今、音楽が作られていると実感しました。 それを皆さんと共有できているのが嬉しい」とコメント。河西は「バンドならではのアレンジのなか、メンバーの歌声を聞いて、つばきファクトリーの成長を感じられました」とグループの成長を実感。また、卒業を発表した秋山は「今日、どんなライブになるのかと思っていた。卒業発表をすると、悲しんでくれる人とかもたくさんいて心苦しかった。私は皆さんに笑っていて欲しいから、自分的にも辛かったです」と、率直な思いを吐露。「でも、今日のライブはいい意味でいつも通り。この瞬間を楽しめました」と笑顔を見せ、「皆さんがいっぱい声を出してくれて、一つ一つの笑顔が素敵でした！ もっとグループが大きくなるように、卒業までの期間頑張りたい！」と前を向いていた。

リーダーの谷本は、平日の昼間にも関わらずびっしりと埋まった会場を見渡し「ありがとうございました」と感謝の意を示し、「特別な演出のライブができて、すごく幸せだと思いました」と締めていた。

最後は『My Darling 〜Do you love me？〜』を歌い上げてライブは終了。今回のバンドライブも、ツバキ（椿）の花が満開に咲き誇る季節に相応しい空間を作りあげていた。なにより、それぞれ色の違う花を咲かせ、ステージ上で“気高く咲き誇った”10人。グループ結成10 周年イヤーを駆け抜けた 2025 年を経て、さらなるスキルアップをステージ上で身を持って示すライブなった。

2月22日にメジャーデビュー9 周年、4 月 29 日にはグループ結成 11 周年を迎えるつばきファクトリー。４月 12 日からは春ツアー「つばきファクトリー LIVE TOUR 2026 SPRING〜HEAT IT UP〜」が控えている。同ツアーはライブハウス、ホールを含む全国 10 会場 20公演を予定だ。また、春ツアーのほかにも、3 月 20 日（金・祝）、21 日（土）に幕張メッセ 国際展示場 1 ホール（千葉）で開催される、ハロー！プロジェクトの全グループが出演する春の祭典「Hello! Project ひなフェス 2026」。さらには、4 月 5 日（日）に千葉県南総文化ホール 大ホール （千葉） で行われる「千葉県館山市×つばきファクトリー 地域活性化コンサート ナルチカ 2026 つばきファクトリー in 館山」を控えている。

また、卒業を発表した秋山は、公式ホームページで「私を愛してくださった皆様にこの発表をするのは、すごく心苦しかったのですが、これから先の自分の未来を考えた時に、やってみたいこと、挑戦したいことが明確に出てきて、大好きなグループを離れ、一人の人間として、また新たに頑張ってみようと思い、この決断に至りました」（原文ママ）とコメント。2026 年の秋ツアーをもって、つばきファクトリー及びハロー！プロジェクトを卒業するといい、具体的な卒業時期や卒業後については今後発表されるという。秋山はハロプロ研修生を経て、2016 年につばきファクトリー加入。グループ加入前からダンスに定評があり、現在はハロー！プロジェクトから選抜されたダンス大好きメンバーによる番組「ハロプロダンス学園」にも出演中だ。 メジャーデビュー当時はグループ最年少(14歳)だったが、現在は中核メンバーとしてダンスだけでなく、歌などのパフォーマン面でもグループを支えている。

セットリスト

M1 初恋サンライズM2 マサユメM3 春恋歌M4 純愛クラッシャーM5 雪のプラネタリウムM6 笑ってM7 抱きしめられてみたい（小野、福田、豫風、石井）M8 七分咲きの続き（小野田、河西、村田）M9 シークレットサマー（谷本、秋山、土居）M10 月夜のパ・ド・ドゥM11 光のカーテンM12 鼓動OK？M13 表面張力〜Surface Tension〜M14 アタシリズムM15 妄想だけならフリーダムM16 今夜だけ浮かれたかったM17 三回目のデート神話M18 アドレナリン・ダメ＜アンコール＞EN1 大好きなのに、大好きだからEN2 My Darling 〜Do you love me？〜