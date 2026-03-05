和歌山県串本町で5日、民間企業の小型ロケットが打ち上げられました。ロケットには、福岡県久留米市の会社が開発に携わった機器が搭載され、社員たちが打ち上げを見守りました。

5日、訪ねたのは福岡県久留米市のオガワ機工です。



主に食品工場などで使う機械の設計や組み立てを行う、従業員30人ほどの会社です。



社員が集まり見守っていたのは、和歌山県串本町で打ち上げられる、民間企業「スペースワン」の小型ロケット「カイロス3号機」です。





■オガワ機工 制御係 アドバイザー・河野宣央さん（43）「残念ながら延期が続いていますが、正直じらされているというのがあるので、まずは打ち上がってほしいなと思っています。」打ち上げはこれまで、天候などを理由に前日を含め、3度延期されました。

このロケットに搭載されているのが、オガワ機工が製作に携わった小型機器です。



■河野さん

「10センチの立方体。この中に基板が載っていて。」



縦・横・高さは10センチ、重さはわずか550グラムで、GPSとカメラが備えられています。



開発期間はおよそ3か月。オガワ機工を含む県内6社にエンジニア有志も加わって、共同製作しました。



■河野さん

「睡眠時間を削ったりしていました。怒とう（のスケジュール）で、あまり記憶にないです。」



宇宙空間で撮影したデータを正常に転送できるかなどの動作確認を行い、将来、福岡に宇宙産業を作る足がかりにしたいと考えています。

そして、午前11時すぎ。



■社員

「3、2、1。」



■実況

「いま、リフトオフ。」



■社員

「おおー！」



小型ロケット「カイロス」が打ち上がりました。

しかし、その数分後。



■社員

「あれ、なんか落ちてない？」



ミッション達成困難と判断され、飛行中断措置が取られました。

■河野さん

「続けていって、成功するまでは失敗というよりは道の半ばだと思うので、いつか必ず実現すると思っています。」



久留米から宇宙へ。挑戦は続きます。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年3月5日午後3時50分ごろ放送