ももクロ・佐々木彩夏が結婚 現メンバーでは2人目の既婚者に【コメント全文】
ももいろクローバーZの佐々木彩夏が5日、自身のInstagramを更新し、結婚したことを報告した。
【写真】“あーりん”の結婚発表全文
ももクロの現在のメンバーでは2022年11月にプロ野球選手の宇佐見真吾と結婚した高城れに（2023年12月離婚）、2024年1月にKinKi Kidsの堂本剛と結婚した百田夏菜子に続き3人目の結婚発表となった。
【佐々木彩夏コメント全文】
いつも温かい応援本当にありがとうございます。
私事ではありますが、この度結婚することになりました。
こうして人生の節目を迎えられるのも、これまで支えてくださったみなさんのおかげです。
これからも感謝の気持ちを忘れずに今まで以上に頑張ってまいりますので、
引き続き応援していただけたら嬉しいです。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
2026年3月5日
佐々木彩夏
引用：「佐々木彩夏」Instagram
