４人組アイドルグループ「ももいろクローバーＺ」佐々木彩夏（２９）が５日に結婚を発表した。同グループでは高城れに（２３年１２月に離婚公表）、百田夏菜子に続く３人目の結婚経験者となった。現役の女性アイドルの結婚が増えており、「結婚＝卒業、引退」という従来のアイドル像は時代とともに変わりつつある。

佐々木は公式サイトを通じて「私事ではありますが、この度結婚することになりました」と伝えた。メンバー最年少で妹的存在である佐々木の結婚に、メンバー３人も感慨深げに祝福のコメントを寄せた。

ももクロでは３人目の結婚経験者となった。２４年１月には百田夏菜子が当時ＫｉｎＫｉ Ｋｉｄｓの堂本剛との結婚を発表。トップアイドル同士の電撃婚は世に衝撃を与えた。百田も高城と同様に、結婚してもアイドルをやめることなく続けてきた。

女性アイドルは「結婚＝卒業、引退」という道が多かったが、時代とともに変わりつつある。新潟を拠点とする３人組アイドルグループ「Ｎｅｇｉｃｃｏ」は３人全員が既婚者だ。Ｎａｏ☆は２０１９年４月に結婚発表し、女児を出産。Ｍｅｇｕは２０２０年６月に結婚し、２児のママに。Ｋａｅｄｅも２０２１年１月に結婚し、昨年に２人目を出産した。また解散した６人組アイドル「でんぱ組．ｉｎｃ」のメンバーだった古川未鈴も、現役中の２０１９年に漫画家の麻生周一氏と結婚し、男児のママになった。