名古屋・栄のヒサヤオオドオリパークで、本場イタリアの味を堪能できる名店「Venchi（ヴェンキ）」。150年の歴史を誇る老舗チョコレートブランドで、量り売りチョコや濃厚ジェラートが楽しめます。まさに“イタリアの金字塔”と呼ぶにふさわしい存在です。

■栄で味わうイタリアの金字塔





ヒサヤオオドオリパークに店を構える「Venchi」は、約150年前にイタリア北部・トリノで創業。現在は世界各国に100店舗以上を展開する人気ブランドです。

店内にはイタリアから輸入した板チョコや粒チョコなど60種類以上が並び、イートインスペースでも味わえます。



客：

「イタリアで行ったことがあって、チョコレートがおいしかったから」

別の客：

「チョコレートがすごくおいしいです」

担当者：

「ヴェンキの自慢は、北イタリア・ピエモンテ産のヘーゼルナッツとピスタチオを使ったチョコです」



チョコレートは量り売りで、約40種類が並びます。価格は1グラム21.6円で、一粒およそ300円ほどです。



担当者：

「一番人気はチョコビアピスタチオ。ピスタチオに加え、キャラメルの粒がまぶしてあり、食感が楽しい」

売れ筋ナンバーワンの「チョコビアピスタチオ」は、イタリア産ピスタチオをふんだんに使っています。



リポート：

「真ん中にピスタチオが入っていて、甘さよりも風味が際立ちます。贅沢な気分です」



続いて紹介するのは「インゴットダークチョコレート」。イタリア産ヘーゼルナッツが丸ごと2粒入っています。



リポート：

「ナッツに頼るのではなく、チョコレートがナッツを包み込む味わい。素材に合わせてチョコレートの配分が考えられています」

ほかにも、チーズを包み込んだほのかな塩味の「カンノーロ」や、カカオの粒が入ったビターな「グランブレンドニブス77％」も人気です。

■イタリア発祥のジェラートも





さらに、抹茶やティラミスなど10種類以上のジェラードも楽しめます。



客：

「チョコレート尽くし。ジェラートと絡めて食べるのがすごくおいしかった」

別の客：

「ストロベリーの新作、ラズベリーがおいしい」

注文したのは4種類が選べる「ジェラート グランデ」（1265円）。季節限定のラズベリーに、京都の老舗の抹茶、ほろ苦いダークチョコ、そしてピスタチオ味をチョイス。



リポート：

「甘さだけでなく、ラズベリー独特の酸味が絶妙です。ジェラートとコーンとビターチョコの組み合わせも楽しめます」

イタリア伝統の素材と技が織りなす、贅沢な甘い時間が広がります。



2026年2月23日放送