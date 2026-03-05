吉岡里帆「かっこよすぎる!!」 石崎ひゅーいのプライベート行動が明らかに
俳優・吉岡里帆によるJ-WAVEのラジオ番組『UR LIFESTYLE COLLEGE』（毎週日曜 後6：00）の8日放送回に、シンガー・ソングライター石崎ひゅーいがゲスト出演する。
【全身ショット】かわいすぎる…ブラックコーデで登場した吉岡里帆
石崎は、2016年以来、およそ10年ぶり2度目の同番組出演となり、吉岡とともに近況トークをたっぷり展開する。最近は美容にも気を配っているという石崎と、思わず話が弾む“美容トーク”も飛び出す。
また、昨年能登で上演され、吉岡が主演を務めた舞台劇『まつとおね』を、石崎がプライベートで観劇していたことも話題に。石崎が事前に知らせず客席で観劇していたことが明かされると、吉岡は驚きつつ「かっこよすぎる!!」と反応する。
さらに番組では、石崎のニューアルバム『Tokyo City Lights』（3月18日リリース）から、表題曲「Tokyo City Lights」をラジオ初のフル尺で解禁する。
