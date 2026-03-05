中国できょうから、全人代＝全国人民代表大会が開幕しました。政府が経済成長の目標を下げるなど消費の低迷が続くなか、いま注目を集めているのが「倒産車」です。いったいどんな車なのでしょうか?

【写真を見る】「新車が4割引き」中国で話題の「倒産車」 “AI搭載・声で操作OK”の新車でも大幅割引 海外市場も視野で「デフレ輸出」の懸念も

記者

「全ての窓を閉めてください。しゃべっただけで全てのドアが閉まりましたね」

江蘇省の自動車販売会社の社長が紹介するのは、中国の新興自動車メーカーの車です。車にはAIが搭載されていて、話しかけただけで温度調節もしてくれる優れモノです。しかも、新車だということですが、気になる値段は…

自動車販売会社 社長

「元々の値段は23万元（約506万円）から25万元（約550万円）でしたが、今は14万元（約308万円）から15万元（約330万円）ほどで売っています」

なんと、およそ4割引き。なぜ、ここまで安くできるのでしょうか？

実は、この自動車メーカーはおととし、事実上、経営破綻しました。破綻後に売れ残っていた車を仕入れ、値引きして販売しているのです。

自動車販売会社 社長

「手頃な値段なので、購入するお客さんもいるでしょう」

いま、中国ではこうした倒産したメーカーの車は「倒産車」と呼ばれています。ほとんどの場合、メーカー保証はなく、購入するリスクは高いといわれていますが、それでも「値段が安い」と人気を集めています。

市民

「お得な値段で、そこそこ良いものが買えるので価値があると思います」

「経済が減速気味で、失業率も高いです。商売が難しく、お金を稼ぎにくいですから」

中国では、失業率の高止まりなどで消費が冷え込んでいます。すると企業は値下げに踏み切り、売り上げは減少。その結果、給料が上がらず、さらに消費が冷え込むという「デフレスパイラル」に陥りつつあるのです。

中国 李強首相

「消費押し上げ特別行動を踏み込んで実施する」

中国政府は消費の刺激にさらに力を入れる方針を打ち出し、物価も安定させたい考えです。

そんななか、「倒産車」を販売している社長が狙っているのは海外市場です。

自動車販売会社 社長

「（中国国内で）もっと高く売って利益を出したいのですが、売れません。中国国内で（車を）1台売ると利益は5000元程度ですが、海外では5万元程度、稼ぐことができます」

ただ、アメリカの調査会社は「低価格商品の波が海外市場に押し寄せる」と警鐘をならし、「中国のデフレ」を今年の10大リスクに位置付けています。

中国が「世界にデフレを輸出している」との指摘もあるなか、政府はどこまで本腰を入れて対応するのでしょうか？