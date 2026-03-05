¡Ú Snow Man¡¦º´µ×´ÖÂç²ð ¡Û¥Ï¥ê¥Ý¥¿25¼þÇ¯¤ËÂç¶½Ê³¡¡¾®Ìî¸¾Ï¤òÁê¼ê¤Ë¡ÖÉÝ¤¤¤«¡©¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡×Ì¾¾ìÌÌ¤âºÆ¸½
¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¿áÂØÃ´ÅöÀ¼Í¥¤Î¾®Ìî¸¾Ï¤µ¤ó¤È¡¢Snow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤µ¤ó¤¬¡¢±Ç²è¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡×25¼þÇ¯µÇ°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¡Ô±Ç²è¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¸¼Ô¤ÎÀÐ¡Ù¸ø³«¤«¤é25¼þÇ¯¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¡Õ¤½¤·¤Æ¡ÔÉñÂæ¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¼ö¤¤¤Î»Ò¡Ù¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¡Õ¤È¤Ê¤ëµÇ°¤ÎÇ¯¡£¾®Ìî¤µ¤ó¤¬¥Ï¥ê¡¼Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½é¤á¤Æ¥Ï¥ê¡¼¤ËÀ¼¤òÅö¤Æ¤¿12ºÐ¤Îº¢¤«¤é¥Ï¥ê¡¼¤È¶¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¾®Ìî¤µ¤ó¤¬¶ÛÄ¥¤ÎÌÌ»ý¤Á¤Ç°§»¢¤ò¤¹¤ë²£¤Ç¡¢º´µ×´Ö¤µ¤ó¤Ïà¼«Â¾¤È¤â¤ËÇ§¤á¤ë¡Ö¥Ï¥ê¡¼¥Ý¥Ã¥¿¡¼Âç¹¥¤¡×¡¢º´µ×´ÖÂç²ð¤Ç¤¹¡ªá¤È¡¢Å·¿¿à¥Ì¡¤Ë°§»¢¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°áÁõ¤ò¸«¤¿ÃóÆü±Ñ¹ñÂç»È¤«¤éà±Ñ¹ñ¿Â»Î¤Ë¸«¤¨¤ëá¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¤È¡¢à±Ñ¹ñ¿Â»Î¤Ë¥Ô¥ó¥¯È±¤¤¤Þ¤¹¤«¤Í¡©á¤È¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Âç´î¤Ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º´µ×´Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢±Ç²è¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¸¼Ô¤ÎÀÐ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æà±Ç²è´Û¤Ë´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£¤¤¤Þ¤À¤Ë¤¹¤´¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£µ²±¤Ë»Ä¤ëËâË¡¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊá¤È¡¢Àä»¿¡£¤½¤ó¤Êº´µ×´Ö¤µ¤ó¤Î¥Ï¥ê¥Ý¥¿°¦¤ÏSnow Man¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢àµîÇ¯¤¯¤é¤¤¤Ë¡¢¥é¥¦¡¼¥ë¤¬¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤òÁ´Éô´Ñ¤¿á¤È¸À¤ï¤ìà¡ÖºÇ¶áÃÎ¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡¢·¯¤Ï¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡¢¥É¥ä´é¤ÇÃý¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿á¤È¡¢¸Å»²¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÍ¥±Û´¶¤Ë¿»¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ²ñ¾ì¤ò¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Û¥°¥ï¡¼¥Ä¤ËÆþ³Ø¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Ï¤É¤ÎÎÀ¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤È»×¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦¤ªÂê¤Ç¡¢¾®Ìî¤µ¤ó¤Ïà¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¥É¡¼¥ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È...á¤È¡¢¥Ï¥ê¡¼Ìò¤È¤·¤Æ¤Î½Å°µ¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£¤·¤«¤âà¥¢¥×¥ê¤È¤«¤Ç¤âÁÈÊ¬¤±¿ÇÃÇ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡£µ¤Ê¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¥É¡¼¥ë°Ê³°¤ÏÁ´¤ÆÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿á¤È¡¢´ê¤¤¤¬³ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Èá¤·¤¤¸½¼Â¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡¢º´µ×´Ö¤µ¤ó¤Îà¸¾Ï¤¯¤ó¤ËËâË¡¤ò¤«¤±¤¿¤¤á¤È¤¤¤¦´õË¾¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¾ó¤òÅÏ¤µ¤ì¤¿2¿Í¡£¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°Æþ¤ê¤Î¥Þ¥ë¥Õ¥©¥¤¤Î¾ó¤òÅÏ¤µ¤ì¡¢Éâ¤«¤ì¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¾®Ìî¤µ¤ó¤ËàÉÝ¤¤¤«¡©¥Ý¥Ã¥¿¡¼á¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿º´µ×´Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢ºîÃæ¤ÎÍÌ¾¤Ê°ìËë¤ò¾®Ìî¤µ¤ó¤È2¿Í¤ÇºÆ¸½¡£¡Ö¥¦¥£¥ó¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥à ¥ì¥ô¥£¥ª¡¼¥µ¡×¤ò¡Ö¥¦¥£¥ó¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥à ¥ì¥ô¥£¥ª¥µ¡¼¡×¤È¸À¤¤´Ö°ã¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÄËº¨¤Î¥ß¥¹¤Ç¤âÂç¶½Ê³¤Îº´µ×´Ö¤µ¤ó¤Ïà¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤³¤ì¤ä¤ê¤¿¤¹¤®¤Æ¡Ê¾Ð¡Ëá¤È¡¢¾Ð¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
ÉñÂæ¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¼ö¤¤¤Î»Ò¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïà¤Þ¤¿Àè¤ÎÊª¸ì¤¬¸«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢±é¤¸¤ëµ¡²ñ¤¬¤¯¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤ß¤¿¤¤á¤È¡¢Î¨Ä¾¤Ë¸ì¤Ã¤¿¾®Ìî¤µ¤ó¡£º´µ×´Ö¤µ¤ó¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢à¡Ê¾®Ìî¤µ¤ó¤Ë¡Ë¡ÖÀäÂÐ¤Ë´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¡×¤Ã¤Æ¤¹¤°Ï¢Íí¤·¤Þ¤·¤¿á¤È¡¢ÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
