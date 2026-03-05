スピードスケートの郄木美帆選手の姉・菜那さんが5日、自身のインスタグラムを更新。妹である郄木選手の引退発表を受けて投稿した兄姉妹のスリーショットに関して、普段から感じていることを打ち明け、話題となっています。

郄木選手は、先月行われたミラノ・コルティナ五輪では、3つの銅メダルを獲得する活躍を披露。過去出場した五輪3大会で獲得したメダル数を含めると合計10個に到達しました。また世界選手権では日本勢歴代最多の35勝を飾り、長きにわたり世界のトップを走り続けてきました。

そんな郄木選手が4日に自身のインスタグラムで引退を発表。「今週末にオランダで開催される世界オールラウンド選手権を私のスケート人生の一区切りにしようと思っている」などと報告しました。

そして同日に姉の菜那さんも郄木選手の引退を受け、自身のインスタグラムを更新。兄姉妹のスリーショットを公開し「兄の影響で始めたスピードスケート。いつの間にか私達にとってすごく大切なものになっていた」と明かし、郄木選手のラストレースを現地オランダで応援することも報告していました。

そして菜那さんは翌5日にはインスタグラムのストーリーズを更新。公開した兄姉妹のスリーショットに対し、「もしかして兄は私のインスタグラム初登場？」とつづり、普段から感じていることとして「私と美帆だけだと顔が似てないからあまり姉妹には見えないけど、兄がいると兄妹に見える。でも美帆と兄が似てるよねと思う。そしてこのね。兄と姉に挟まれる妹感が出てる感じが郄木家よね。私が1番年下に見えなくもない」とつづり、それぞれ個性あふれるキャラクターであることを触れました。