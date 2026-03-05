3月27日に運行開始

西武鉄道は2026年3月5日、山口線（レオライナー）に導入予定の新型車両「L00系（れおけい）」第1編成を、3月27日に運行開始すると発表しました。

【ついにデビュー】これがレオライナーの新型車両「L00系」です（画像）

レオライナーは西武球場前前駅と多摩湖線の多摩湖駅をつなぐ大手私鉄唯一のゴムタイヤで走る新交通システムで、「L00系」は1985年の開業以来となる新型車両です。

2027年度までに全3編成を新型車両「L00系」に更新する予定です。埼玉西武ライオンズをイメージした第1編成は、運行開始に向けて走行試験や乗務員訓練などを実施しているとのことです。

また、駅ホームでは改修工事が行われ、埼玉西武ライオンズの球団ロゴが新たに加えられています。

なお、3月27日はプロ野球の開幕日ですが、西武球場前駅が最寄りのベルーナドームでは試合は開催されません。ベルーナドームでの試合開催は3月31日からで、最大約144人の乗客を乗せた本格的な運行は31日になるとみられます。

運行開始日には、キーホルダーやフェイスタオル、アルミプレートなどの「L00系」グッズが、西武球場前駅構内で9時から14時まで販売されます。